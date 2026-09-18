Sport in tv oggi (venerdì 18 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 18 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le prove libere del GP d’Austria per la MotoGP, mentre gli amanti del grande ciclismo potranno gustarsi la quarta tappa del Giro d’Abruzzo, il Campionato delle Fiandre, la terza frazione del Giro del Lussemburgo e il Giro di Slovacchia.

Proseguono gli Europei di boxe, iniziano gli scontri della Coppa Davis, spazio anche alla Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, ai Mondiali di canoa polo, alla Euroleague Super Cup di basket e al match tra Zara e Contino che mette in palio il titolo europeo dei pesi gallo. Ampio spazio al calcio tra Serie A e tornei esteri, inizierà anche il campionato italiano di calcio a 5.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 18 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 18 settembre

04.15 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Speed maschile/femminile a Chongqing, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

07.00 TENNIS (Coppa Davis) – Corea del Sud-India (diretta tv su Super Tennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennis+)

08.30 CANOA POLO – Mondiali, terza giornata (diretta streaming su Canoe Planet). Italia femminile-Germania (ore 09.10), Italia maschile-Nuova Zelanda (ore 09.45), Italia maschile U21-Germania (ore 11.30), Italia maschile-Polonia (ore 15.35), Italia maschile U21-Spagna (ore 19.05)

09.00 GOLF (DP World Tour) – BMW PGA Championship, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 MOTO3 – GP Austria, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.50 MOTO2 – GP Austria, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.30 SNOOKER – International Championship, qualificazioni (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

10.45 MOTOGP – GP Austria, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.05 CICLISMO – Giro d’Abruzzo, quarta tappa: Silvi-Controguerra (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 13.35; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 13.35)

12.30 BOXE – Europei, fasi preliminari (diretta streaming su Eurovision Sport)

12.45 CICLISMO – Giro di Slovacchia, terza tappa: Tvrdosin-Dohnany (non è prevista diretta tv/streaming)

13.00 TENNIS (Coppa Davis) – Austria-Belgio (diretta tv su Super Tennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennis+)

13.00 CICLISMO – Campionato delle Fiandre (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 15.30)

13.00 GOLF (PGA Tour) – Biltmore Championship Asheville, terzo giro (diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 21.00; diretta streaming integrale su Discovery Plus, HBO Max)

13.15 MOTO3 – GP Austria, prove (pre-qualifiche) (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Speed maschile/femminile a Chongqing, tabellone finale (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

14.00 CICLISMO – Giro del Lussemburgo, terza tappa: Wiltz-Diekirch (diretta streaming su Eurosport 1, DAZN dalle ore 17.00; diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 16.20)

14.05 MOTO2 – GP Austria, prove (pre-qualifiche) (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 MOTOGP – GP Austria, prove (pre-qualifiche) (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 PALLANUOTO (Champions League, qualificazione) – Brescia-Sabadell (diretta streaming su European Aquatics Tv)

15.00 TENNIS (Coppa Davis) – Cechia-USA (diretta tv su Super Tennis dalle ore 17.00; diretta streaming su supertennis.tv dalle ore 17.00; diretta streaming su SuperTennis+)

16.00 VOLLEY FEMMINILE – Trofeo Mimmo Fusco, semifinali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

16.00 BASKET (Eurolega Super Cup) – Olympiacos-Fenerbahce (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 TENNIS – WTA 250 San Paolo, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta tv su Super Tennis fino alle ore 19.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+)

18.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Active Network-Feldi Eboli (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

18.30 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Wolfsburg-Darmstadt (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 BASKET (Eurolega Super Cup) – Real Madrid-Dubai (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.30 CALCIO (Bundesliga austriaca) – SK Rapid-Tirol (diretta streaming su Como Tv)

20.00 BOXE – Riunione a Carbonia, main event: Europeo pesi gallo, Zara vs Contino (diretta streaming su DAZN)

20.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Defender Giovinazzo-Sandro Abate (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

20.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Union Berlino (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie B) – Juve Stabia-Cesena (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO A 5 (Serie A) – L84 Torino-Roma 1927 (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Quattro partite: Benevento 5-Global Work Capurso, Came Treviso-Covei Meta Catania, Napoli Futsal-Vinumitaly Petrarca, Sporting Sala Consilina-Fortitudo Pomezia (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

20.45 CALCIO (Serie A) – Monza-Sassuolo (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – Monaco-Lens (diretta streaming su Ligue1+)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Brentford-Chelsea (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Espanyol-Elche (diretta streaming su DAZN)

22.00 TENNIS (Coppa Davis) – Canada-Francia (diretta tv su Super Tennis dalle ore 23.00; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennis+ dalle ore 23.00)

Sabato 19 settembre

01.00 TENNIS – WTA 500 Guadalajara, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+)

LA DIRETTA LIVE DI FP1 E PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 10.45 E 15.00

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ABRUZZO DALLE 13.00