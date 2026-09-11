Sport in tv
Sport in tv oggi (venerdì 11 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, venerdì 11 settembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
In primo piano l’accattivante competizione di atletica dell’Ultimate Championship 2026. Un format tutto da seguire, con sprazzi d’azzurro. Larissa Iapichino sarà tra le osservate speciali del salto in lungo, galvanizzata dal titolo continentale a Birmingham.
Prenderà il via anche il fine-settimana dei motori con MotoGP e F1 che andranno in scena a Misano e a Madrid. La sfida tra Ducati e Aprilia terrà banco sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli, mentre sull’inedito tracciato madrileno la Ferrari spera di trovare la giusta messa a punto, con la Mercedes di Kimi Antonelli punto di riferimento. Da seguire poi tanto ciclismo, con la tappa della Vuelta a España 2026 e il GP Quebec 2026. Questo e molto altro…
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 11 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Venerdì 11 settembre
09:00 Judo, Grand Slam Budapest 2026: prima giornata (fase eliminatoria) – Diretta streaming su Judo Tv.
09:00 Moto3, GP San Marino 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
09:25 Canoa Slalom, Finale Coppa del Mondo 2026: seconda giornata – Diretta streaming su Planet Canoe.
09:30 Ciclismo, Giro della Lunigiana 2026: prima semitappa – Diretta streaming sul canale Youtube Giro della Lunigiana.
09:45 Ciclismo, Tour d’Arménie 2026: seconda tappa – Differita streaming dalle 15:00 su Discovery+ e su HBO Max.
09:50 Moto2, GP San Marino 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
10:45 MotoGP, GP San Marino 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
12:06 Ciclismo, Vuelta a España 2026: diciannovesima tappa – Diretta streaming dalle 13:15 su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
13:00 Vela, Europei Formula Kite: regate – Nessuna diretta tv/streaming.
13:15 Moto3, GP San Marino 2026: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
13:30 F1, GP Spagna 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.
13.30 Arrampicata sportiva, World Series a Guiyang (Cina): finale speed – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.
13:53 Ciclismo femminile, Faun Tour 2026: seconda tappa – Diretta streaming dalle 15:20 su Discovery+ e su HBO Max.
14:00 Vela, Mondiali ILCA6: regate – Nessuna diretta tv/streaming.
14:05 Moto2, GP San Marino 2026: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
15:00 Volley, Europei 2026: Ucraina vs Macedonia del Nord – Diretta streaming su EuroVolley TV.
15:00 MotoGP, GP San Marino 2026: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
15:10 Basket 3×3, Europei 2026: Italia vs Olanda – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA3x3 – The 3×3 Basketball Channel.
15:30 Ciclismo, Giro della Lunigiana 2026: seconda semitappa – Diretta streaming sul canale Youtube Giro della Lunigiana.
16:00 Volley, Europei 2026: Cechia vs Grecia – Diretta streaming su EuroVolley TV.
16:00 Volley, Europei 2026: Paesi Bassi vs Belgio – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW, DAZN e su EuroVolley TV.
16:00 Volley, Europei 2026: Germania vs Lettonia – Diretta streaming su EuroVolley TV.
17:00 Judo, Grand Slam Budapest 2026: prima giornata (Final Block) – Diretta streaming su Judo Tv.
17:00 F1, GP Spagna 2026: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.
17:00 Ciclismo, Grand Prix Cycliste de Québec 2026 – Diretta streaming dalle 16:50 su Discovery+ e HBO Max, dalle 18:00 anche su Eurosport1 HD e su DAZN.
18:00 Tennis, US Open 2026: finale doppio femminile – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, SkyGo e su NOW.
18:00 Beach soccer, Europei 2026: Italia vs Danimarca – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.
18:00 Volley, Europei 2026: Portogallo vs Bulgaria – Diretta streaming su EuroVolley TV.
19:00 Calcio, Serie B 2026-2027: Empoli vs Arezzo – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.
19:00 Volley, Europei 2026: Serbia vs Estonia – Diretta streaming su EuroVolley TV.
19:00 Volley, Europei 2026: Svizzera vs Romania – Diretta streaming su EuroVolley TV.
19.08 Atletica, Ultimate Championships 2026: prima giornata – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Max (206); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.
19:20 Basket 3×3, Europei 2026: Italia vs Spagna – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA3x3 – The 3×3 Basketball Channel.
20:00 Golf, Sanford International 2026: prima giornata – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.
20:30 Calcio, Bundesliga 2026-2027: Union Berlino vs Schalke 04 – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.
20:45 Calcio, Serie A 2026-2027: Venezia vs Fiorentina – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.
21:00 Calcio, Serie B 2026-2027: Benevento vs Verona – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.
21:00 Calcio, Serie B 2026-2027: Pisa vs Virtus Entella – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.
21:00 Calcio, Liga 2026-2027: Siviglia vs Valencia – Diretta streaming su DAZN.
21:00 Calcio, Serie C 2026-2027: Team Altamura vs Bari – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Serie C 2026-2027: Salernitana vs Potenza – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Serie C 2026-2027: Audace Cerignola vs Giugliano – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Serie C 2026-2027: Casarano vs Barletta – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Tennis, US Open 2026: prima semifinale singolare maschile – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, SkyGo e su NOW.
21.00 Volley, Europei 2026: Slovacchia vs Slovenia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW, DAZN e su EuroVolley TV.
22.00 Golf, Simmons Bank Open 2026: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.
Sabato 12 settembre
01:00 Tennis, US Open 2026: seconda semifinale singolare maschile – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, SkyGo e su NOW.