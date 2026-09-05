Sport in tv oggi (sabato 5 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 5 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno gustarsi le qualifiche del GP d’Italia per la F1 a Monza, ma anche Superpole e gara-1 del GP di Francia per la Superbike. Gli amanti del grande ciclismo potranno divertirsi con una spumeggiante tappa della Vuelta di Spagna, senza dimenticarsi del Tour of Britain. Riflettori puntati sugli Europei di volley femminile, dove l’Italia affronterà la Polonia in semifinale.

Proseguono gli US Open, l’ultimo Slam della stagione tennistica: appuntamento con un terzo turno assolutamente da non perdere. In serata la seconda parte delle Finali della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Proseguono i Mondiali di basket femminile, da seguire anche gli Europei juniores di judo, i Mondiali giovanili di nuoto di fondo, gli Europei U23 di canottaggio, la Coppa del Mondo di arrampicata sportiva e canoa slalom, le semifinali del British Open di snooker.

Annunciata abbuffata calcistica tra Serie A, Serie B, Serie C e campionati esteri, ma anche un paio di interessanti riunioni pugilistiche, tra cui l’addio alla boxe da parte della stella Katie Taylor. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 5 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 5 settembre

03.00 BADMINTON (BWF World Tour) – China Masters (diretta streaming su BWF Tv)

07.50 RUGBY (Test Match) – Giappone-Canada (non è prevista diretta tv/streaming)

08.30 CANOTTAGGIO – Europei U23, batterie e semifinali (diretta streaming su World Rowing)

09.00 GOLF (DP World Tour) – Omega European Masters, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 12.30)

09.30 F3 – GP Italia, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.40 SUPERBIKE – GP Francia, prove libere 3 (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 JUDO – Europei juniores, terza giornata (diretta streaming su Judo Tv)

10.30 CANOA SLALOM (Coppa del Mondo) – Kayak Cross, batterie e finali (diretta streaming su Canoe Planet)

11.15 SUPERBIKE – GP Francia, Superpole (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.30 BASKET FEMMINILE (Mondiali) – Mali-Spagna (diretta streaming su DAZN)

11.30 CICLISMO – ZLM Tour, quarta tappa: Schijndel-Schijndel (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 PADEL – Premier Padel a Madrid, semifinali (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.15 CICLISMO – Tour of Britain, quarta tappa: Helmsley-Leyburn (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

12.30 F1 – GP Italia, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.00 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Kaiserslautern-Darmstadt (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 CICLISMO – Vuelta di Spagna, quattordicesima tappa: Jaén-Sierra de la Pandera (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 14.45)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Newcastle-Bournemouth (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 VELA – SailGP a Valencia, prima giornata (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube di SailGP)

14.00 SNOOKER – British Open, semifinali (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

14.15 F2 – GP Italia, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

14.15 BASKET FEMMINILE (Mondiali) – Nigeria-Ungheria (diretta streaming su DAZN)

15.00 VOLLEY FEMMINILE (Europei, semifinale) – Serbia-Turchia (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Fiorentina-Torino (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Catanzaro (diretta streaming su DAZN)

15.00 NUOTO DI FONDO (Mondiali juniores) – 3 km knockout sprint maschile (diretta streaming su Recast)

15.30 SUPERBIKE – GP Francia, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 18.30; diretta streaming su tv8.it dalle ore 18.30)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Hoffenheim-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Werder Brema-Lipsia (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Bayer Leverkusen-Union Berlino, Borussia Moenchengladbach-Elversberg, Paderborn-Friburgo (non è prevista diretta tv/streaming)

15.35 MOTOCROSS (MX2) – GP Turchia, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

16.00 F1 – GP Italia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Coventry (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Nottingham-Tottenham (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Tre partite: Brentford-Sunderland, Brighton-Leeds, Fulham-Crystal Palace (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Championship inglese) – Burnley-Bristol City (diretta streaming su Como Tv)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Athletic Bilbao-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)

16.25 MOTOCROSS (MXGP) – GP Turchia, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

16.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – NEC Nijmegen-Feyenoord (diretta streaming su Como Tv)

17.00 TENNIS – US Open, terzo turno (diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 252-253, Sky Sport Plus; diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 20.30; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+). Cobolli-Blockx (secondo match dalle ore 17.00 e non prima delle ore 18.10, Darderi-Sweeny (terzo match dalle ore 17.00 e non prima delle ore 19.20)

17.00 NUOTO DI FONDO (Mondiali juniores) – 3 km knockout sprint femminile (diretta streaming su Recast)

17.00 BOXE – Riunione a Dublino, main event: Taylor vs Pili (diretta streaming su DAZN)

17.05 RUGBY (Test Match) – Sudafrica-Nuova Zelanda (non è prevista diretta tv/streaming)

17.15 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lens-Lorient (non è prevista diretta tv/streaming)

17.15 CALCIO (Serie B) – Ascoli-Benevento (diretta streaming su DAZN)

17.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A Women’s Cup) – Roma-Fiorentina (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A Women’s Cup) – Sassuolo-Ternana (diretta streaming sul canale YouTube di Serie A Women)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Europei, semifinale) – Italia-Polonia (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)

18.00 CALCIO (Serie A) – Inter-Napoli (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO (Serie C) – Campobasso-Gubbio (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie C) – Guidonia-Pianese (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie C) – Latina-Forlì (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie C) – Crotone-Barletta (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 BASKET FEMMINILE (Mondiali) – Germania-Giappone (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 BOXE – Riunione a Ludwigshafen, main event: Spomer vs Abubakari (diretta streaming su DAZN)

18.08 ATLETICA – Diamond League a Bruxelles, finali (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena, Sky Sport 259 dalle ore 20.00; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW dalle ore 20.00)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Hull-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport 258, diretta tv su Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Rayo Vallecano-Racing Santander (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Schalke 04-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Maritimo-Benfica (diretta streaming su DAZN)

19.00 MMA – UFC Fight Night a Parigi, main event: Hooker vs Parnasse (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

19.30 CALCIO (Serie B) – Catanzaro-Empoli (diretta streaming su DAZN)

20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Ajax-PSV Eindhoven (diretta streaming su Como Tv)

20.00 CALCIO (Saudi League araba) – Al Ittihad-Al Nassr (diretta streaming su Como Tv)

20.00 SNOOKER – British Open, semifinali (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

20.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Lead maschile/femminile a Koper, finale (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

20.45 CALCIO (Serie A) – Roma-Atalanta (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – Due partite: Le Havre-Brest, Nizza-Le Mans (non è prevista diretta tv/streaming)

20.45 BASKET FEMMINILE (Mondiali) – Francia-Corea del Sud (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Villareal-Deportivo La Coruna (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Serie C) – Vis Pesaro-Ostiamare (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Serie C) – Bari-Casarano (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Serie C) – Giugliano-Sorrento (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Serie C) – Potenza-Monopoli (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Championship inglese) – Swansea-Wrexham (diretta streaming su Como Tv)

21.00 CALCIO (Premiership scozzese) – St. Mirren-Celtic Glasgow (diretta streaming su Como Tv)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Sporting Lisbona-Nacional (diretta streaming su DAZN)

21.30 CALCIO (Liga argentina) – Gimnasia Mendoza-Boca Junior (diretta streaming su Como Tv)

22.10 BASEBALL (MLB) – New York Mets-San Francisco Giants (diretta streaming su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

23.00 RUGBY (Test Match) – Argentina-Australia (non è prevista diretta tv/streaming)