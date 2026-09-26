Sport in tv
Sport in tv oggi (sabato 26 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi sabato 26 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con il GP di Azerbaijan per la F1: in maniera del tutto eccezionale, la gara si disputa di sabato e sul circuito di Baku andrà in scena la grande sfida tra Kimi Antonelli, George Russell, le Ferrari e le McLaren. Spazio anche al GP d’Italia per la Superbike, con Superpole e gara-1 sul nuovo circuito di Cremona, dove Nicolò Bulega potrebbe matematicamente conquistare il titolo.
A Napoli si svolgerà la seconda giornata della regate preliminari di America’s Cup, con Luna Rossa desiderosa di essere protagonista di fronte al proprio pubblico nelle tre regate di gruppo previste dal programma. A Milano si concluderanno gli Europei di volley maschile, con le attesissime finali che assegneranno le medaglie e il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, anche se purtroppo l’Italia non sarà della partita dopo la cocente eliminazione subita ai quarti per mano della Finlandia.
Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con la gara elite femminile ai Mondiali (il Bel Paese punterà in particolar modo su Elisa Longo Borghini), mentre gli amanti del grande tennis potranno gustare la seconda semifinale della BJK Cup, la massima competizione per Nazionali di tennis femminile sul cemento di Shenzhen: l’Italia sfiderà l’Ucraina, Jasmine Paolini e compagne andranno a caccia del successo per continuare a difendere il trofeo.
L’Italia affronterà il Sudafrica nelle WXV Global Series di rugby femminile e a Ivrea si concludono gli Europei di canoa slalom. Consueta abbuffata di calcio con la Nations League, la Serie C e la Serie A femminile, incomincerà la Serie A di basket e si potrà seguire la Courmayeur Cup di volley femminile. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 26 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Sabato 26 settembre
04.00 TENNIS – WTA 250 Seoul, quarti di finale semifinali (diretta tv su Sky Sport Max dalle ore 07.00 per le semifinali; diretta streaming su Sky Go, NOW)
07.00 MOTORSPORT (WEC) – 6 Ore del Fuji, qualifiche (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)
07.00 TENNIS – ATP 250 Chengdu, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 08.55; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 258, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Cinà-Muller (secondo match dalle ore 07.00)
07.30 TENNIS – ATP 250 Hangzhou, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 08.55; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 258, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)
09.00 F2 – GP Baku, gara-3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)
09.00 GOLF (DP World Tour) – Open di Francia, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.00)
09.40 SUPERBIKE – GP Italia, prove libere 3 (non è prevista diretta tv/streaming)
11.00 CICLISMO – CRO Race, quinta tappa: Karlovac-Sveta Nedelja (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 13.00)
11.00 TENNIS (BJK Cup, semifinale) – Italia-Ucraina (diretta tv su Super Tennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennis+)
11.15 SUPERBIKE – GP Italia, Superpole (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)
12.00 BASEBALL (Champions League, semifinale) – Parma-Tenerife (diretta streaming su Baseball Europe Tv)
12.00 TENNIS – WTA 500 Singapore, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)
12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Juventus-Napoli (diretta streaming su DAZN)
13.00 F1 – GP Azerbaijan, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 16.00; differita streaming su tv8.it alle ore 15.45)
14.00 VELA – America’s Cup, regate preliminari a Napoli (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Max; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)
14.00 TENNIS – Laver Cup, seconda giornata (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta tv su Super Tennis dalle ore 17.00; diretta streaming su Eurosport 2 fino alle ore 20.15 e a seguire su Eurosport 1; diretta streaming su Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, SuperTennis+)
14.00 GOLF (PGA Tour) – Presidents Cup, terzo giro (diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 18.00; diretta streaming integrale su Discovery Plus, HBO Max)
14.00 RUGBY (Coppa Italia) – Biella-Fiamme Oro (non è prevista diretta tv/streaming)
14.20 CANOA SLALOM – Europei, kayak cross individuale maschile/femminile (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Planet Canoe)
14.30 CALCIO (Serie C) – Giana Erminio-Pro Vercelli (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Lumezzane-Folgore Caratese (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Trento (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Pineto-Grosseto (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Torres-Vado (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Crotone-Salernitana (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 RUGBY FEMMINILE (WXV Global Series) – Italia-Sudafrica (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube di FIR)
15.00 CICLISMO FEMMINILE (Mondiali) – Prova in linea elite donne (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)
15.00 CALCIO (Nations League, Lega B) – Slovenia-Scozia (diretta streaming su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Lazio-Parma (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Active Network-Fortitudo Pomezia (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)
15.30 SUPERBIKE – GP Italia, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 18.40; differita streaming su tv8.it alle ore 18.40)
15.30 VOLLEY FEMMINILE (Courmayeur Cup, semifinale) – Conegliano-Novara (diretta streaming su canale YouTube di Lega Volley Femminile, DAZN)
15.30 RUGBY (Coppa Italia) – Due partite: AN Francescato-Rugby Lyons, Viadana-Reggio Emilia (non è prevista diretta tv/streaming)
16.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Came Treviso-Feldi Eboli (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)
17.00 VOLLEY (Europei, finale per il bronzo) – Slovenia-Finlandia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Euro Volley Tv, Sky Go, NOW, DAZN)
17.00 PALLAMANO (Serie A) – Haenna-Cingoli (diretta streaming su Pallamano Tv)
17.00 SOFTBALL (Serie A, finale scudetto) – Gara- 3 e, a seguire, eventuale gara-4: Bollate-Forlì (diretta streaming su Rai Play Sport 2)
17.20 CANOA SLALOM – Europei, kayak cross maschile/femminile (diretta streaming su Rai Play Sport 3 dalle ore 20.30; diretta streaming su Planet Canoe)
17.30 CALCIO (Serie C) – Desenzano-Juventus Next Gen (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Novara-Ospitaletto (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Bari-Cosenza (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Picerno-Audace Cerignola (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Livorno-Pianese (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.00 CALCIO FEMMINILE (Mondiali U20, finale per il terzo posto) – Italia-Colombia (diretta streaming su Rai Play Sport 3)
18.00 TRIATHLON – World Triathlon Championship Series, gara femminile (diretta streaming su Triathlon Live Tv)
18.00 CALCIO (Nations League, Lega C) – Quattro partite: Bulgaria-Lussemburgo, Far Oer-Kazakhstan, Islanda-Estonia, San Marino-Finlandia (in formato diretta gol su Sky Sport Uno, Sky Go, NOW)
18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Como-Milan (diretta streaming su DAZN)
18.00 BASKET (Liga ACB spagnola) – Bilbao-Manresa (diretta streaming su DAZN)
18.00 BOXE – Riunione a Birmingham, main event: Europeo pesi piuma, Liam Davies vs Nathaniel Collins (diretta streaming su DAZN)
18.00 BOXE – Riunione a Tallinn, main event: Uskov vs Naeemi (diretta streaming su DAZN)
18.00 PALLAMANO (Serie A) – Chiaravalle-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)
18.15 VOLLEY FEMMINILE (Courmayeur Cup, semifinale) – Scandicci-Milano (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su canale YouTube di Lega Volley Femminile, Rai Play, DAZN)
18.30 RUGBY (United Rugby Championship) – Zebre-Bulls (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)
19.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Conversano-Cologne, Merano-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)
19.00 BASEBALL (Champions League, semifinale) – Neptunus-Draci Brno (diretta streaming su Baseball Europe Tv)
19.30 BASKET (Serie A) – Treviso-BC Roma (diretta streaming su LBA Tv)
19.30 BASKET (Liga ACB spagnola) – Andorra-Obradoiro (diretta streaming su DAZN)
20.00 BASKET (Serie A) – Venezia-Cantù (diretta streaming su LBA Tv)
20.00 PALLAMANO (Serie A) – Pressano-Albatro (diretta streaming su Pallamano Tv)
20.30 BASKET (Serie A) – Reggio Emilia-Trento (diretta streaming su LBA Tv)
20.30 CALCIO (Serie C) – Cittadella-Lecco (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.30 CALCIO (Serie C) – Sambenedettese-Campobasso (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.30 CALCIO (Serie C) – Cavese-Savoia (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.45 CALCIO (Nations League, Lega A) – Inghilterra-Spagna (diretta tv su Sky Sport Uno, Italia 1; diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity)
20.45 CALCIO (Nations League, Lega A) – Cechia-Croazia (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.45 CALCIO (Nations League, Lega B) – Macedonia del Nord-Svizzera (in formato diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW)
20.45 CALCIO (Nations League, Lega C) – Due partite: Albania-Bielorussia, Slovacchia-Moldavia (in formato diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW)
21.00 VOLLEY (Europei, finale per l’oro) – Polonia-Francia (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)
21.00 MMA – BKFC 94, main event: Till vs Romero (diretta streaming su DAZN)
21.00 BASKET (Liga ACB spagnola) – Barcellona-Leyma Coruna (diretta streaming su DAZN)
LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI ITALIA-UCRAINA DI BJK CUP DALLE 11.00
LA DIRETTA LIVE DI SUPERPOLE E GARA-1 DI SUPERBIKE ALLE 11.10 E 15.30
LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 13.00
LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SVITOLINA DI BJK CUP (2° MATCH DALLE 11.00)
LA DIRETTA LIVE DELLE REGATE PRELIMINARI DI AMERICA’S CUP DALLE 14.00
LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLISMO FEMMINILE DALLE 15.00
LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO ITALIA-UCRAINA DI BJK CUP (3° MATCH DALLE 11.00)
LA DIRETTA LIVE DI POLONIA-FRANCIA DI VOLLEY DALLE 21.00