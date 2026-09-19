Sport in tv oggi (sabato 19 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 19 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno gustarsi le qualifiche e la Sprint Race del GP d’Austria per la MotoGP, mentre gli amanti del grande ciclismo potranno divertirsi con il Gran Premio del Lazio, il Flandrien Classic e il Giro del Lussemburgo. Ampio spazio all’atletica con i Mondiali di corsa su strada, dove si gareggerà sul miglio e sui 5 km in quel di Copenhagen.

L’Italia affronterà il Giappone nel WXV Global Series di rugby femminile e sfiderà la Corea del Sud nei quarti di finale dei Mondiali U20 di calcio femminile. Menu sfarzoso per il tennis con gli incroci di Coppa Davis e i tornei femminili, da non dimenticare le semifinali della Supercoppa Italiana di basket, gli Europei di boxe, le World Series di mountain bike, la Coppa del Mondo di arrampicata sportiva e i Mondiali di canoa polo.

Piatto sempre sfizioso per il calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e campionati esteri, senza dimenticarsi del match di Jonathan Kogasso per l’internazionale WBC dei pesi bridger, della finale dei Mondiali di basket in carrozzina tra Italia e Australia, della finale scudetto di softball. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 19 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 19 settembre

05.00 TENNIS (Coppa Davis) – Corea del Sud-India (diretta tv su Super Tennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennis+)

05.25 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Staffetta mista speed, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

07.15 MOTOCROSS (MX2) – GP Australia, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

08.00 MOTOCROSS (MXGP) – GP Australia, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

08.00 TRIATHLON (T100 World Tour) – Frejus Saint Raphael (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

08.00 CANOA POLO – Mondiali, quinta giornata (diretta streaming su Canoe Planet). Italia femminile-Francia (ore 08.35), Italia maschile-Svizzera (ore 10.20), Italia femminile-Gran Bretagna (ore 13.15), Italia maschile-Germania (ore 14.25)

08.40 MOTO3 – GP Austria, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.25 MOTO2 – GP Austria, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.00 GOLF (DP World Tour) – BMW PGA Championship, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.10 MOTOGP – GP Austria, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.10 ATLETICA (Mondiali corsa su strada) – Miglio femminile (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

10.30 ATLETICA (Mondiali corsa su strada) – Miglio maschile (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

10.30 SNOOKER – International Championship, qualificazioni (diretta streaming su HBO Max, Discovery Plys)

10.50 MOTOGP – GP Austria, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

11.00 TENNIS (Coppa Davis) – Austria-Belgio (diretta tv su Super Tennis fino alle ore 14.00; diretta streaming su supertennis.tv fino alle ore 14.00; diretta streaming su SuperTennis+)

12.20 CICLISMO – Gran Premio del Lazio (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery Plus, HBO Max dalle ore 15.15)

12.30 BOXE – Europei, turni preliminari (diretta streaming su Eurovision Sport)

12.40 CICLISMO – Giro di Slovacchia, quarta tappa: Belusa-Galanta (non è prevista diretta tv/streaming)

12.45 MOTO3 – GP Austria, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

12.55 CICLISMO – Flandrien Classic (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 15.00)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Tottenham-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 CALCIO (Championship inglese) – Millwall-West Ham (diretta streaming su Como Tv)

13.30 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Staffetta mista speed, tabellone finale (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

13.40 MOTO2 – GP Austria, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

14.00 TENNIS (Coppa Davis) – Germania-Croazia (diretta streaming su SuperTennis+)

14.00 TENNIS (Coppa Davis) – Gran Bretagna-Ecuador (diretta streaming su SuperTennis+)

14.00 TENNIS (Coppa Davis) – Cechia-USA (diretta tv su Super Tennis fino alle ore 18.00; diretta streaming su supertennis.tv fino alle ore 18.00; diretta streaming su SuperTennis+)

14.10 ATLETICA (Mondiali corsa su strada) – 5 km femminile (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

14.30 CALCIO (Serie C) – Forlì-Torres (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Cosenza-Scafatese (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Sorrento-Bari (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 RUGBY FEMMINILE (WXV Global Series) – Italia-Giappone (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, FIR)

14.40 ATLETICA (Mondiali corsa su strada) – 5km maschile (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

15.00 MOTOGP – GP Austria, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 CALCIO (Serie A) – Bologna-Torino (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Udinese-Cagliari (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Carrarese-Benevento (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Cremonese-Virtus Entella (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Palermo-Padova (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Mondiali U20, quarti di finale) – Italia-Corea del Sud (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 15.10 circa, al termine dei Mondiali di corsa su strada; diretta streaming su Rai Play Sport 3)

15.00 CALCIO (Coppa Intercontinentale, quarti di finale) – Mamelodi-Al Ahli (diretta streaming su DAZN)

15.00 VOLLEY (Europei, ottavi di finale) – Polonia-Lettonia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)

15.00 MOTORSPORT (EWC) – Bol d’Or, gara (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max fino alle ore 19.00 e dalle ore 22.00)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Biltmore Championship, terzo giro (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 19.00)

15.30 VELA – SailGP a Ginevra, prima giornata (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube di SailGP)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Eintracht Francoforte-Friburgo (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Amburgo-Colonia, Werder Brema-Augsburg, Borussia Moenchengladbach-Mainz (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Brighton-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Everton-Ipswich (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Newcastle-Hull (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Championship inglese) – Wrexham-Southampton (diretta streaming su Como Tv)

16.00 BASKET (Supercoppa francese, semifinale) – Roanne-Lione Villeurbanne (diretta streaming su DAZN)

16.00 PALLAMANO (Serie A) – Chiaravalle-Albatro (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Erice-Padova (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.10 CICLISMO – Giro del Lussemburgo, quarta tappa: Ettelbruck-Ettelbruck, cronometro individuale (diretta streaming su Eurosport 1, DAZN dalle ore 17.30; diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 16.30)

16.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Teramo-Conversano (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.00 BASKET (Supercoppa Italiana, semifinale) – Tortona-Venezia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Cielo; diretta streaming su Sky Go, NOW, cielo.tv)

17.00 PALLANUOTO (Champions League) – Apolo-Brescia (diretta streaming su European Aquatics Tv)

17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Tre partite: Cassano-Trapani, Ferrara-Brixen, Nuoro-Mezzocorona (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.00 SOFTBALL (Serie A1, finale scudetto) – Gara-1: Forlì-Bollate (diretta streaming su Rai Play Sport 2)

17.00 VOLLEY FEMMINILE – Trofeo Mimmo Fusco, finale (diretta streaming su Rai Play Sport 3)

17.15 CALCIO (Ligue 1 francese) – Paris FC-Strasburgo (diretta streaming su Ligue1+)

17.15 CALCIO (Serie B) – Sampdoria-Catanzaro (diretta streaming su DAZN)

17.15 BOXE – Riunione a Manchester, main event: Hedges vs Brown (diretta streaming su DAZN)

17.30 CALCIO (Serie C) – Audace Cerignola-Casertana (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Savoia-Casarano (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Haenna-Cologne, Sassari-Cingoli (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 CALCIO (Serie A) – Roma-Inter (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY (Europei, ottavi di finale) – Germania-Bulgaria (diretta streaming su Euro Volley Tv, DAZN)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A Women’s Cup) – Juventus-Roma (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Calcio, Sky Sport 255; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

18.00 BASKET (Supercoppa spagnola, semifinale) – Joventut Badalona-Baskonia (diretta streaming su DAZN)

18.00 TENNIS (Coppa Davis) – Cile-Spagna (diretta tv su Super Tennis fino alle ore 22.00; diretta streaming su supertennis.tv fino alle ore 22.00; diretta streaming SuperTennis+)

18.00 TENNIS – WTA 250 San Paolo, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTennis+)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Nottingham-Coventry (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Stoccarda-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO FEMMINILE (Mondiali, quarti di finale) – Brasile-Spagna (diretta streaming su Fifa Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Casalgrande Padana-Jomi Salerno (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.45 CALCIO (Premiership inglese) – Kilmarnock-Hearts (diretta streaming su Como Tv)

19.00 BASKET (Supercoppa francese, semifinale) – Parigi-Nanterre (diretta streaming su DAZN)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Molteno-Bolzano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 TENNIS (Coppa Davis) – Canada-Francia (diretta streaming su SuperTennis+)

19.30 CALCIO (Serie B) – Ascoli-Avellino (diretta streaming su DAZN)

19.45 BASKET (Supercoppa Italiana, semifinale) – Olimpia Milano-Virtus Bologna (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Cielo; diretta streaming su Sky Go, NOW, cielo.tv)

20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Ajax-Excelsior (diretta streaming su Como Tv)

20.00 PALLAMANO (Serie A) – Pressano-Fasano (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 circa SOFTBALL (Serie A1, finale scudetto) – Gara-2: Forlì-Bollate (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 22.30; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 3), 40 minuti dopo la conclusione di gara-1 prevista alle 17.00

20.30 CALCIO (Serie C) – Altamura-Picerno (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Catania-Barletta (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Salernitana-Giugliano (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie A) – Venezia-Lazio (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – Quattro partite: Angers-Troyes, Le Mans-Lorient, Lione-Rennes, Tolosa-Le Havre (diretta streaming su Ligue1+)

20.45 CALCIO (Jupiler League belga) – Anderlecht-Waregem (diretta streaming su DAZN)

21.00 BASKET (Supercoppa spagnola, semifinale) – Valencia-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

21.00 MOUNTAIN BIKE (World Series) – XCC elite femminile a Soldier Hollow (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Sporting Lisbona-Arouca (diretta streaming su DAZN)

22.30 circa BOXE – WBC International pesi bridger: Jonathan Kogasso vs Kevin Ramirez (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

21.50 MOUNTAIN BIKE (World Series) – XCC elite maschile a Soldier Hollow (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

22.45 BASKET IN CARROZZINA (Mondiali, finale) – Italia-Australia (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

Domenica 20 settembre

01.00 TENNIS – WTA 500 Guadalajara, finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, Super Tennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennis+)