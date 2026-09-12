Sport in tv
Sport in tv oggi (sabato 12 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi sabato 12 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno gustarsi le qualifiche del GP di Spagna per la F1, le qualifiche e la Sprint Race del GP di Spagna per la MotoGP. Gli amanti del grande ciclismo potranno divertirsi con il tappone di montagna alla Vuelta di Spagna, il Memorial Pantani, il Giro della Lunigiana, il Giro di Armenia.
L’Italia affronterà la Grecia nella seconda partita degli Europei di volley maschile a Modena, mentre agli US Open si disputeranno la finale del doppio maschile e l’atto conclusivo del singolare femminile. A Budapest va in scena la seconda giornata degli Ultimate Championship di atletica, spazio anche alle semifinali dei Mondiali di basket femminile e agli Europei di basket 3×3.
Da seguire anche le semifinali degli Europei di beach soccer a Viareggio con il doppio impegno dell’Italia, oltre alla consueta abbuffata calcistica tra Serie A, Serie B, Serie C e campionati esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 12 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Sabato 12 settembre
05.25 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Staffetta mista speed, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)
08.40 MOTO3 – GP San Marino, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)
09.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Vietnam Open (diretta streaming su BWF Tv)
09.00 GOLF (DP World Tour) – Irish Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 15.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 15.30)
09.25 MOTO2 – GP San Marino, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)
09.25 MOTOCROSS (MX2) – GP Cina, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)
09.30 CANOA SLALOM (Coppa del Mondo) – C1 maschile/femminile a La Seu d’Urgell, dalle batterie alle finali (diretta streaming su Canoe Planet)
09.30 CICLISMO – Giro della Lunigiana, quarta tappa: Castelnuovo Magra-Casano di Luni (diretta streaming sul canale YouTube di Giro della Lunigiana e FCI Bike Live)
10.00 JUDO – Grand Slam a Budapest, seconda giornata (diretta streaming su Judo Tv)
10.10 MOTOGP – GP San Marino, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)
10.10 MOTOCROSS (MXGP) – GP Cina, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)
10.50 MOTOGP – GP San Marino, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
11.05 F3 – GP Madrid, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)
12.00 CICLISMO – Memorial Pantani (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery Plus, HBO Max dalle ore 15.00)
12.05 CICLISMO – Giro d’Armenia, terza tappa: Martuni-Dilijan (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 15.00)
12.20 CICLISMO FEMMINILE – Faun Tour, terza tappa: Tournon sur Rhone-Tournon sur Rhone (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 14.10)
12.30 F1 – GP di Spagna, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)
12.35 CICLISMO – Vuelta di Spagna, ventesima tappa: La Calahorra-Collado del Alguacil (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)
12.45 MOTO3 – GP San Marino, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
13.00 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Bochum-Furth (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)
13.00 PADEL – Paris Major, semifinali (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)
13.30 CALCIO (Championship inglese) – Derby County-Birmingham City (diretta streaming su Como Tv)
13.30 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Staffetta mista speed, tabellone finale (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)
13.30 BASKET 3X3 – Europei, seconda giornata fase a gironi (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)
13.40 MOTO2 – GP San Marino, qualifiche (diretta tv su Sky Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Racing Santander-Alaves (diretta streaming su DAZN)
14.00 VOLLEY (Europei) – Danimarca-Paesi Bassi (diretta streaming su Euro Volley Tv)
14.00 VELA – Mondiali ILCA6, regate (diretta streaming sul canale YouTube di ILCA Worlds)
14.00 VELA – Mondiali iQFoil, regate (diretta streaming su Eurovision Sport)
14.00 VELA – Europei Formula Kite, regate (non è prevista diretta tv/streaming)
14.00 SNOOKER – English Open, semifinali (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)
14.00 BEACH SOCCER (Europei femminili, semifinale) – Portogallo-Spagna (non è prevista diretta tv/streaming)
14.10 RALLY – Rally del Cile, sei prove speciali (diretta tv su Sky Sport Max dalle ore 16.00 alle ore 17.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 16.00 alle ore 17.00; diretta streaming integrale su DAZN)
14.15 F2 – GP Madrid, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.00 MOTOGP – GP San Marino, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
15.00 CALCIO (Serie A) – Genoa-Frosinone (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Vicenza-Juve Stabia (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Padova-Ascoli (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Modena (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO (Serie C) – Atalanta U23-Pescara (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.00 CALCIO (Serie C) – Vado-Campobasso (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.00 CALCIO (Serie C) – Cosenza-Cavese (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.00 CALCIO (Serie C) – Inter U23-Casertana (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.00 CALCIO (Serie C) – Savoia-Crotone (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.00 CALCIO FEMMINILE (Mondiali U20) – Italia-Giappone (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)
15.00 VOLLEY (Europei) – Polonia-Israele (diretta streaming su Euro Volley Tv)
15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Dortmund-Paderborn (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Augsburg-Bayer Leverkusen, Friburgo-Borussia Moenchengladbach, Hoffenheim-Stoccarda, Mainz-Eintracht Francoforte (non è prevista diretta tv/streaming)
15.30 BEACH SOCCER (Europei maschili, semifinale) – Spagna-Danimarca (non è prevista diretta tv/streaming)
16.00 F1 – GP Spagna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 18.30; differita streaming su tv8.it alle ore 18.30)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Aston Villa-Nottingham Forrest (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Chelsea-Hull City (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Liverpool-Fulham (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Due partite: Crystal Palace-Ipswich, Bournemouth-Brentford (non è prevista diretta tv/streaming)
16.00 VOLLEY (Europei) – Francia-Turchia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv)
16.00 VOLLEY (Europei) – Svezia-Cechia (diretta streaming su Rai Play Sport 3, Euro Volley Tv)
16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Espanyol (diretta streaming su DAZN)
16.30 BASKET FEMMINILE (Mondiali, semifinali) – Francia-Germania (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)
16.45 BEACH SOCCER (Europei femminili, semifinale) – Italia-Ucraina (diretta streaming su Rai Play Sport 1)
17.00 VOLLEY (Europei) – Belgio-Finlandia (diretta streaming su Euro Volley Tv)
17.15 CALCIO (Serie B) – Catanzaro-Carrarese (diretta streaming su DAZN)
17.15 CALCIO (Ligue 1 francese) – Strasburgo-Monaco (diretta streaming su Ligue1+)
17.50 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Al-Taawon-Al Hilal (diretta streaming su Como Tv)
18.00 TENNIS – US Open, finale doppio maschile: Harrison/Skupski vs Krawietz/Puetz (diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Tennis, Sky Sport 252; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, Sky Go, NOW)
18.00 BEACH SOCCER (Europei maschili, semifinale) – Italia-Svizzera (diretta streaming su Rai Play Sport 1)
18.00 CALCIO (Serie A) – Lazio-Milan (diretta streaming su DAZN)
18.00 CALCIO (Serie C) – Guidonia-Reggiana (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.00 CALCIO (Serie C) – Pineto-Sambenedettese (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.00 CALCIO (Serie C) – Spezia-Livorno (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.00 CALCIO (Serie C) – Catania-Scafatese (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.00 CALCIO (Serie C) – Monopoli-Foggia (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.00 CALCIO (Serie C) – Sorrento-Picerno (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.00 VOLLEY (Europei) – Bulgaria-Ucraina (diretta streaming su DAZN, Euro Volley Tv)
18.00 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Bolzano-Conversano, Cingoli-Trieste, Fasano-Haenna (diretta streaming su Pallamano Tv)
18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Conversano-Nuoro, Trapani-Erice (diretta streaming su Pallamano Tv)
18.00 F3 – GP Madrid, gara-2 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.00 RUGBY (Supercoppa Italiana) – Valorugby-Petrarca (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)
18.00 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo, finali) – Compound maschile/femminile (diretta streaming su World Archery+)
18.08 ATLETICA – Ultimate Championship, seconda giornata (diretta tv su Rai 2 fino alle ore 20.30 e a seguire su RaiSportHD; diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)
18.30 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Cassano-Pressano, Cologne-Chiaravalle (diretta streaming su Pallamano Tv)
18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Salerno-Ferrara, Mestrino-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)
18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Tottenham-Everton (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Athletic Bilbao-Elche (diretta streaming su DAZN)
18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Colonia-Werder Brema (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.45 CALCIO (Coppa di Lega scozzese, quarti di finale) – Kilmarnock-Aberdeen (diretta streaming su Como Tv)
19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Casa Pia-Porto (diretta streaming su DAZN)
19.00 VOLLEY (Europei) – Romania-Germania (diretta streaming su Euro Volley Tv)
19.00 PALLAMANO (Serie A) – Merano-Molteno (diretta streaming su Pallamano Tv)
19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Brixen-Leno, Mezzocorona-Casalgrande Padana (diretta streaming su Pallamano Tv)
19.30 CALCIO (Serie B) – Cesena-Cremonese (diretta streaming su DAZN)
20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Sittard-Ajax (diretta streaming su Como Tv)
20.00 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Al Khaleej-Al Nassr (diretta streaming su Como Tv)
20.00 BASKET FEMMINILE (Mondiali, semifinali) – Spagna-USA (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)
20.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Padova-Teramo (diretta streaming su Pallamano Tv)
20.00 SNOOKER – English Open, semifinali (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)
20.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A Women’s Cup, semifinale) – Juventus-Inter (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.45 CALCIO (Serie A) – Atalanta-Cagliari (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)
20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – Quattro partite: Auxerre-Nizza, Le Havre-Angers, Lorient-Tolosa, Paris FC-Lione (diretta streaming su Ligue1+)
21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Sunderland-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Rayo Vallecano (diretta streaming su DAZN)
21.00 CALCIO (Serie C) – Forlì-Vis Pesaro (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Serie C) – Gubbio-Latina (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Serie C) – Pianese-Grosseto (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 RUGBY (Test Match) – Sudafrica-Nuova Zelanda (non è prevista diretta tv/streaming)
21.00 MMA – Ultimate Fighting Championship (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)
21.05 VOLLEY (Europei) – Italia-Grecia (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)
22.00 TENNIS – US Open, finale femminile: Sabalenka vs Rybakina (diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Tennis, Sky Sport 252; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, Sky Go, NOW)
22.30 CALCIO (Liga Profesional argentina) – Atletico Tucuman-River Plate (diretta streaming su Como Tv)