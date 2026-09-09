Sport in tv
Sport in tv oggi (mercoledì 9 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi mercoledì 9 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi con una tappa della Vuelta di Spagna e con il Giro di Toscana, mentre gli amanti del tennis internazionale potranno gustarsi i quarti di finale degli US Open. L’Italia scenderà in campo a Berlino per sfidare l’Australia nel playoff dei Mondiali di basket femminile, da seguire anche gli Europei di beach soccer sulla sabbia di Viareggio.
L’Italia affronterà la Nuova Zelanda ai Mondiali U20 di calcio femminile, si aprono gli Europei di volley maschile, ampio spazio alla vela e poi l’abbuffata di calcio con la Champions League, che propone anche il big match tra il Napoli e l’Arsenal. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 9 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Mercoledì 9 settembre
03.30 BADMINTON (BWF World Tour) – Vietnam Open (diretta streaming su BWF Tv)
11.00 SNOOKER – English Open, secondo turno (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)
13.00 VELA – Europei Formula Kite, regate (non è prevista diretta tv/streaming)
13.15 CICLISMO – Giro della Toscana (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 17.00; diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 15.10; diretta streaming su Rai Play Sport 2 dalle ore 16.00)
13.25 CICLISMO – Vuelta di Spagna, diciassettesima tappa: Dos Hermanas-Siviglia (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 14.45)
14.00 SNOOKER – English Open, secondo turno (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)
14.00 VELA – Mondiali ILCA6, regate (non è prevista diretta tv/streaming)
14.00 VELA – Mondiali iQFoil, regate (non è prevista diretta tv/streaming)
14.00 BEACH SOCCER (Europei femminili, Super Final) – Svizzera-Ucraina (non è prevista diretta tv/streaming)
14.30 CICLISMO – Giro della Lunigiana, prima tappa: La Spezia-Fosdinovo (diretta streaming sul canale YouTube di Giro della Lunigiana e FCI Bike Live)
15.00 CALCIO FEMMINILE (Mondiali U20) – Italia-Nuova Zelanda (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)
15.30 BEACH SOCCER (Europei maschili, Super Final) – Danimarca-Moldavia (non è prevista diretta tv/streaming)
16.45 BEACH SOCCER (Europei femminili, Super Final) – Italia-Polonia (diretta streaming su Rai Play Sport 1)
17.30 TENNIS – US Open, quarti di finale (diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+)
17.45 BASKET FEMMINILE (Mondiali, playoff) – Porto Rico-Cina (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)
18.00 BEACH SOCCER (Europei maschili, Super Final) – Italia-Germania (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)
18.00 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, ottavo di finale) – Grosseto-Latina (non è prevista diretta tv/streaming)
18.00 VOLLEY (Europei) – Bulgaria-Macedonia del Nord (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)
18.45 CALCIO (Champions League) – Barcellona-Feyenoord (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.45 CALCIO (Champions League) – Stoccarda-Viking (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
19.00 VOLLEY (Europei) – Romania-Lettonia (diretta streaming su Euro Volley Tv)
20.00 CALCIO (Saudi League araba) – Al Nassr-Abha (diretta streaming su Como Tv)
20.00 SNOOKER – English Open, secondo turno (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)
20.45 BASKET FEMMINILE (Mondiali, playoff) – Italia-Australia (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Basket; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN)
21.00 CALCIO (Champions League) – Liverpool-Atletico Madrid (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
21.00 CALCIO (Champions League) – Napoli-Arsenal (diretta streaming su Amazon Prime Video)
21.00 CALCIO (Champions League) – PSG-Slovan Bratislava (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Champions League) – Sporting Lisbona-Galatasaray (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Coppa di Lega inglese, sedicesimi di finale) – Chelsea-Leeds (diretta streaming su Como Tv)
21.00 CALCIO (Premiership scozzese) – St. Johnstone-Celtic Glasgow (diretta streaming su Como Tv)
21.45 CALCIO (Liga portoghese) – Moreirense-Benfica (diretta streaming su DAZN)