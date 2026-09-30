Sport in tv oggi (mercoledì 30 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 30 settembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Tour de Langkawi, il calcio femminile con la Champions League, il basket con l’Eurolega e l’Eurocup, il basket femminile con le qualificazioni di Eurolega ed Eurocup, e tanto altro ancora.

Agli Europei di tiro a volo proseguiranno le gare individuali dello skeet: si assegneranno i titoli della categoria junior (al termine delle qualificazioni verranno distribuite anche le medaglie a squadre), mentre nella categoria senior si proseguirà con un’altra serie delle qualificazioni.

Inizierà l’ATP 500 di Tokyo: nella prima giornata italiani in campo sia in singolare che in doppio. In singolare esordio per Matteo Arnaldi, che sfiderà il nipponico Rei Sakamoto, mentre in doppio scenderanno in campo Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, che affronteranno i giapponesi Shintaro Mochizuki e Seita Watanabe.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 30 settembre

4.00 Tennis, ATP 500 Tokyo: 1° turno (3° match dalle 5.00 Bolelli/Vavassori-Mochizuki/Watanabe; 4° match dalle 4.00 Arnaldi-Sakamoto) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Go, NOW, Tennis TV

5.00 Tennis, ATP 500 Pechino: 1° turno – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Go, NOW, Tennis TV

5.00 Tennis, WTA 500 Pechino: 1° turno – SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Go, NOW, SuperTennis+

5.10 Ciclismo, Tour de Langkawi: quarta tappa – YouTube Majlis Sukan Negara Malaysia

7.30 Tiro a volo, Europei: qualificazioni skeet (senior maschile 25 piattelli, senior femminile 25 piattelli, junior maschile 50 piattelli, junior femminile 75 piattelli) – Nessuna copertura tv/streaming

15.45 Tiro a volo, Europei: finale skeet junior femminile – YouTube ESCvideostream

16.45 Tiro a volo, Europei: finale skeet junior maschile – YouTube ESCvideostream

18.00 Basket, Eurocup: Bahcesehir-BC Roma – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

18.00 Basket, Eurocup: Riga-Tortona – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

18.45 Calcio femminile, Champions League: Roma-Barcellona – Disney+

18.45 Calcio femminile, Champions League: Hacken-Juventus – Disney+

19.30 Pallanuoto, Supercoppa Europea: Zodiac CNAB-CN Marseille – European Aquatics TV

19.30 Basket femminile, Eurolega: qualificazioni, Venezia-Flammes Carolo – YouTube EuroLeague Women

19.30 Basket femminile, Eurocup: ritorno qualificazioni, Sesto San Giovanni-Estepona – YouTube FIBA Basketball

20.00 Basket, Eurocup: Napoli-Bourg En Bresse – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

20.15 Basket, Eurolega: Panathinaikos-Asvel – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, EuroLeague TV

21.00 Basket, Eurocup: Maxima Roma-Cluj – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

21.00 Calcio femminile, Champions League: Paris FC-Arsenal – Disney+

21.00 Calcio femminile, Champions League: Lione-Chelsea – Disney+

21.00 Calcio femminile, Champions League: Benfica-Bayern Monaco – Disney+