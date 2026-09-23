Sport in tv oggi (mercoledì 23 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 23 settembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA e le Billie Jean King Cup Finals, il ciclismo con la CRO Race, il volley con gli Europei, il calcio femminile con la Champions League ed i Mondiali Under 20, e tanto altro ancora.

Ai Mondiali Under 20 di calcio femminile, alle ore 15.00, torneranno in campo le azzurrine allo Stadion Miejski LKS Lodz: nel penultimo atto del torneo iridato di categoria l’Italia affronterà la Spagna, mentre dall’altra parte del tabellone, alle ore 18.30, si affronteranno Corea del Nord e Colombia.

Agli Europei di volley si completeranno i quarti di finale: alle ore 16.00 si sfideranno Belgio e Slovenia, mentre alle ore 21.05 toccherà ad Italia e Finlandia. La vincente tra belgi e sloveni affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra azzurri e finlandesi se la vedrà nel penultimo atto con la Francia.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 23 settembre

5.00 Tennis, WTA 500 Singapore: ottavi di finale – SuperTennis HD (dalle 7.00), Sky Sport Tennis (dalle 12.30), SuperTennis+, Sky Go, NOW

5.00 Tennis, WTA 250 Seul: ottavi di finale – SuperTennis HD (dalle 5.00 alle 7.00), Sky Sport Tennis, SuperTennis+, Sky Go, NOW

6.00 Tennis, ATP 250 Hangzhou: qualificazioni e 1° turno – Sky Sport Uno (dalle 13.30), Sky Sport Tennis (dalle 10.00 alle 12.30), Sky Go, NOW, Tennis TV

7.00 Tennis, ATP 250 Chengdu: qualificazioni e 1° turno (Qualificazioni: 2° match dalle 7.00 Cinà-Basilashvili) – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, Tennis TV (Qualificazioni non coperte da tv/streaming)

11.00 Tennis, Billie Jean King Cup Finals: Kazakistan-Spagna – SuperTennis HD, SuperTennis+

13.25 Ciclismo, CRO Race: 2a tappa – 14.00 Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

15.00 Calcio femminile, Mondiali U20: Italia-Spagna – Rai Sport HD, Rai Play

16.00 Volley, Europei: Belgio-Slovenia – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, DAZN 1, Sky Go, NOW, DAZN

18.30 Calcio femminile, Mondiali U20: Corea del Sud-Colombia – Nessuna copertura tv/streaming

18.45 Calcio femminile, Champions League: Leuven-Roma – Disney+

18.45 Calcio femminile, Champions League: Servette-Lione – Disney+

21.00 Calcio femminile, Champions League: Chelsea-Austria Vienna – Disney+

21.00 Calcio femminile, Champions League: Barcellona-Paris FC – Disney+

21.05 Volley, Europei: Italia-Finlandia – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, DAZN 1, Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SPAGNA DI CALCIO FEMMINILE U20 DALLE 15.00

LA DIRETTA LIVE DI LEUVEN-ROMA DI CALCIO FEMMINILE DALLE 18.45

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FINLANDIA DI VOLLEY DALLE 21.05