Sport in tv oggi (mercoledì 2 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 2 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sui quarti di finale degli Europei di volley femminile: l’Italia affronterà la Svezia a Brno, partendo con i favori dei pronostici per meritarsi la semifinale da disputare contro la vincente del confronto tra la Polonia e i Paesi Bassi. A Taranto va in scena la penultima giornata dei Giochi del Mediterraneo, dove l’Italia sta inseguendo il record di ori e medaglie.

Gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi con un’interessante tappa della Vuelta di Spagna, senza dimenticarsi del Tour of Britain, mentre gli amanti del tennis potranno gustarsi il secondo turno degli US Open con gli italiani in campo. Serata calcistica con il secondo turno della Coppa Italia e gli impegni di Juventus e Inter nella Champions League femminile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 2 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 2 settembre

03.00 BADMINTON (BWF World Tour) – China Masters (diretta streaming su BWF Tv)

09.00 MULTISPORT – Giochi del Mediterraneo (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 10.30; diretta streaming su Rai Play dalle ore 10.30; diretta streaming su Italia Team Tv). CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO.

11.00 SNOOKER – British Open, secondo turno (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

11.45 CICLISMO – Tour of Britain, prima tappa: Lincoln-Lincoln (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 11.20)

13.30 CICLISMO – Giro di Bulgaria, quinta tappa: Troyan-Troyan (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 SNOOKER – British Open, secondo turno (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

14.10 CICLISMO – Vuelta di Spagna, undicesima tappa: Cartagena-Lorca (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 14.45)

15.00 CALCIO (Coppa Italia, secondo turno) – Sassuolo-Frosinone (diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity)

16.00 VOLLEY FEMMINILE (Europei, quarti di finale) – Serbia-Grecia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)

17.00 TENNIS – US Open, secondo turno (diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Sport 251-254, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+)

17.10 CICLISMO – ZLM Tour, prima tappa: Kapelle-Kapelle (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 CALCIO (Coppa Italia, secondo turno) – Udinese-Venezia (diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity)

18.30 CALCIO FEMMINILE (Champions League, ritorno turno preliminare) – Inter-Wolfsburg (diretta streaming su Inter Tv)

18.30 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, sedicesimi di finale) – Sorrento-Cosenza (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 VOLLEY FEMMINILE (Europei, quarti di finale) – Italia-Svezia (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)

19.05 BASEBALL (MLB) – Washington Nationals-Atlanta Braves (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 BASEBALL (Serie A, finale scudetto) – Gara-5: San Marino-Parma (diretta streaming su Rai Play Sport 2)

20.00 SNOOKER – British Open, secondo turno (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

20.30 CALCIO FEMMINILE (Champions League, ritorno turno preliminare) – Juventus-St. Polten (diretta streaming su Juventus Tv)

20.30 CALCIO (Bundesliga austriaca) – Salisburgo-SK Rapid Vienna (diretta streaming su Como Tv)

20.45 CALCIO (DFB Pokal tedesca, 32mi di finale) – Osnabruck-Bayern Monaco (diretta streaming su Como Tv)

21.00 CALCIO (Premiership scozzese) – Falkirk-Glasgow Rangers (diretta streaming su Como Tv)