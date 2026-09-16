Sport in tv
Sport in tv oggi (mercoledì 16 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi mercoledì 16 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con il Giro d’Abruzzo, il GP di Vallonia, il Giro di Slovacchia e il Giro di Lussemburgo. Proseguono gli Europei di volley maschile con la fase a gironi e i tornei di tennis femminile della settimana.
L’Italia affronterà la Cina negli ottavi di finale dei Mondiali U20 di calcio femminile, poi una ricchissima serata di calcio tra Europa League (con l’impegno del Milan contro il Benfica) e Serie C. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 16 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Mercoledì 16 settembre
03.30 CICLISMO – Tour of Taihu Lake, quinta tappa: Wuxi-Wuxi (non è prevista diretta tv/streaming)
08.00 CANOA POLO – Mondiali, fase a gironi (diretta streaming su Canoe Planet). Italia femminile-Polonia (ore 09.10), Italia maschile-Malesia (ore 10.20), Italia maschile U21-Sudafrica (ore 12.05), Italia femminile U21-Paesi Bassi (ore 12.40), Italia femminile-Svizzera (ore 14.25), Italia maschile-Svezia (ore 15.35), Italia maschile U21-Gran Bretagna (ore 17.20)
08.30 CANOTTAGGIO – Europei beach sprint, prima giornata (non è prevista diretta tv/streaming)
11.00 SNOOKER – Northern Ireland Open, qualificazioni (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)
11.10 CICLISMO FEMMINILE – Grand Prix di Vallonia (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 13.15)
11.45 CICLISMO – Giro d’Abruzzo, seconda tappa: Popoli Terme-Caramanico Terme (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 13.35; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 13.35)
12.40 CICLISMO – Grand Prix di Vallonia (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 15.35; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, DAZN dalle ore 15.30; diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 15.00)
13.20 CICLISMO – Giro di Slovacchia, prima tappa: Kosice-Kosice (non è prevista diretta tv/streaming)
14.50 CICLISMO – Giro di Lussemburgo, prima tappa: Lussemburgo-Lussemburgo (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 16.20)
15.00 CALCIO FEMMINILE (Mondiali U20, ottavi di finale) – Due partite: Argentina-Corea del Sud, Brasile-USA (diretta streaming su Fifa Tv)
15.00 VOLLEY (Europei) – Israele-Macedonia del Nord (diretta streaming su Euro Volley Tv)
15.30 TENNIS – WTA 250 San Paolo, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis, Super Tennis, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)
16.00 VOLLEY (Europei) – Danimarca-Serbia (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv)
16.00 VOLLEY (Europei) – Svezia-Slovacchia (diretta streaming su Euro Volley Tv)
16.00 VOLLEY (Europei) – Turchia-Lettonia (diretta streaming su Euro Volley Tv)
18.00 VOLLEY (Europei) – Polonia-Bulgaria (diretta streaming su Euro Volley Tv, DAZN)
18.30 CALCIO FEMMINILE (Mondiali U20, ottavi di finale) – Italia-Cina (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)
18.30 CALCIO FEMMINILE (Mondiali U20, ottavi di finale) – Spagna-Portogallo (diretta streaming su Fifa Tv)
18.30 CALCIO (Serie C) – Grosseto-Campobasso (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.30 CALCIO (Serie C) – Latina-Guidonia (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.30 CALCIO (Serie C) – Ostiamare-Ravenna (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; diretta streamign su Sky Go, NOW)
18.30 CALCIO (Serie C) – Pineto-Forlì (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.30 CALCIO (Serie C) – Sambenedettese-Atalanta U23 (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.30 CALCIO (Serie C) – Torres-Pianese (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.45 CALCIO (Europa League) – Ararat Armenia-Sparta Praga (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.45 CALCIO (Europa League) – Omonia Nicosia-Celta Vigo (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
19.00 CALCIO (Liga spagnola) – Due partite: Deportivo La Coruna-Siviglia, Atletico Madrid-Osasuna (diretta streaming su DAZN)
19.00 VOLLEY (Europei) – Francia-Romania (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv)
19.00 VOLLEY (Europei) – Paesi Bassi-Estonia (diretta streaming su Euro Volley Tv)
19.10 BASEBALL (MLB) – Cleveland Guardians-Chicago White Sox (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.45 CALCIO (Coppa di Lega inglese, sedicesimi di finale) – Everton-Wolverhampton (diretta streaming su Como Tv)
21.00 VOLLEY (Europei) – Cechia-Slovenia (diretta streaming su Euro Volley Tv, DAZN)
21.00 CALCIO (Europa League) – Hapoel Beer Sheva-Dinamo Zagabria (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Europa League) – Bayer Leverkusen-Celje (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Europa League) – Milan-Benfica (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Europa League) – Tre partite: Anderlecht-Lione, Olympiakos-Jagiellonia, Sturm Graz-Rennes (solo in formato diretta gol su Sky Sport 251, in alternanza con le altre partite di Europa League)
21.00 CALCIO (Europa League) – Sunderland-AZ Alkmaar (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Serie C) – Livorno-Vado (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Serie C) – Perugia-Spezia (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Serie C) – Pescara-Gubbio (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Serie C) – Vis Pesaro-Reggiana (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport 258; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Coppa di Lega inglese, sedicesimi di finale) – Due partite: Coventry-Aston Villa, Manchester United-Brighton
21.00 TENNIS – WTA 500 Guadalajara, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis, Super Tennis, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)
21.30 CALCIO (Liga spagnola) – Due partite: Barcellona-Racing Santander, Levante-Athletic Bilbao (diretta streaming su DAZN)
LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ABRUZZO DALLE 13.30