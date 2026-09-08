Sport in tv
Sport in tv oggi (martedì 8 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, martedì 8 settembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
Fari puntati sul Palio della Quercia, meeting di atletica a cui prenderanno alcuni dei big della squadra italiana, ovvero Andy Diaz nel salto triplo e Nadia Battocletti che sarà al via dei 1500 metri. Gli spunti non mancheranno.
In primo piano la tappa odierna della Vuelta a España 2026, una frazione che dovrebbe dare l’opportunità ai velocisti di mettersi in mostra. Da seguire gli US Open, sempre più nel vivo, nonché l’inizio della Champions League di calcio e degli Europei di beach soccer. Questo e molto altro…
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 8 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Martedì 8 settembre
13.05 Ciclismo, Vuelta a España 2026: sedicesima tappa – Diretta streaming dalle 14.45 su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
17.00 Tennis, US Open 2026: ottavi di finale doppio maschile – 19.00 Tennis, US Open 2026: quarti di finale singolare maschile – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport (Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253, 254); in streaming su SkyGo, NOW, SuperTennis+, sito di SuperTennis.
(Bolelli/Vavassori vs Krajicek/Mektic 4° match e inizio programma alle 17.00 italiane)
17.30 Tennis, US Open 2026: quarti di finale singolare femminile – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport (Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253, 254); in streaming su SkyGo, NOW, SuperTennis+, sito di SuperTennis.
17.45 Basket femminile, Mondiali 2026: Ungheria vs Giappone – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.
18.00 Beach soccer, Europei 2026: Italia vs Moldavia – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.
18.45 Calcio, Champions League 2026-2027: Bruges vs Aston Villa – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.
18.45 Calcio, Champions League 2026-2027: AEK vs LASK – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.
19.00 Tennis, US Open 2026: quarti di finale singolare maschile – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport (Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253, 254); in streaming su SkyGo, NOW, SuperTennis+, sito di SuperTennis.
19.00 Atletica, Palio della Quercia 2026 – Diretta tv dalle 20.00 su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay dalle 20.00.
20.45 Basket femminile, Mondiali 2026: Germania vs Corea del Sud – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Champions League 2026-2027: Real Madrid vs Inter – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Champions League 2026-2027: Porto vs Manchester City – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Champions League 2026-2027: Borussia Dortmund vs Villarreal – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Champions League 2026-2027: Lille vs Betis – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.