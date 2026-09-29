Sport in tv
Sport in tv oggi (martedì 29 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, martedì 29 settembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
Fari puntati sul basket, coi tanti incontri dell’Eurolega e dell’Eurocup. In particolare, grandi attese per il derby italiano nella massima competizione continentale tra l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna, una grande Classica della palla a spicchi nostrana e internazionale. Da non dimenticare gli impegni nell’altra competizione citata di Trento e Venezia.
Allargando il discorso, da seguire il termine dei tornei di tennis che si tengono a Chengdu e ad Hangzhou, in Cina, non dimenticando poi in serata i tanti incontri della Nations League di calcio. Questo e molto altro…
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 29 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Martedì 29 settembre
04:12 Ciclismo, Tour de Langkawi 2026: terza tappa – Nessuna copertura tv/streaming.
13:00 Tennis, ATP Chengdu 2026: finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
13:30 Tennis, ATP Hangzhou 2026: finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
18:00 Basket, Eurocup 2026-2027: Neptunas vs Trento – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.
18:00 Basket, Eurolega 2026-2027: Dubai vs Barcellona – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
19:00 Basket, Eurocup 2026-2027: Hapoel Jerusalem vs Rostock – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
19:00 Basket, Eurocup 2026-2027: Tofas vs Chemnitz – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
19:00 Basket, Eurolega 2026-2027: Anadolu Efes vs Real Madrid – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
19:00 Basket, Eurolega 2026-2027: Zalgiris Kaunas vs Olympiakos – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
19:45 Basket, Eurolega 2026-2027: Fenerbahce vs Bayern – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
20:00 Basket, Eurocup 2026-2027: Le Mans vs Aris – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
20:00 Basket, Eurolega 2026-2027: Stella Rossa vs Hapoel Tel Aviv – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
20:30 Basket, Eurocup 2026-2027: Venezia vs Frankfurt – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.
20:30 Basket, Eurolega 2026-2027: Olimpia Milano vs Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.
20:30 Basket, Eurolega 2026-2027: Valencia vs Baskonia – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
20:45 Basket, Eurolega 2026-2027: Paris vs Partizan – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
20:45 Calcio, Nations League 2026-2027: Spagna vs Croazia – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Arena (204); in streaming su Mediaset Infinity, SkyGo e su NOW.
20:45 Calcio, Nations League 2026-2027: Cechia vs Inghilterra – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
LA DIRETTA LIVE DI OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA DALLE 20.30