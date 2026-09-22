Sport in tv
Sport in tv oggi (martedì 22 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, martedì 22 settembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
Tengono banco i Mondiali di ciclismo su strada. Oggi, fari puntati sulla particolare prova a cronometro a squadre mixed, in cui uomini e donne daranno il loro contributo per massimizzare la prestazione. L’Italia è tra le compagini di riferimento e c’è voglia di dimostrarlo.
Allargando gli orizzonti, da seguire anche le partite della Champions League di calcio femminile. In campo questa sera Inter e Juventus, con l’obiettivo di centrare i tre punti nella fase a girone unico e mettere fieno in cascina. Questo e molto altro…
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 22 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Martedì 22 settembre
05:00 Tennis, WTA Seoul 2026: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, SkyGo e su NOW.
05:00 Tennis, WTA Singapore 2026: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, SkyGo e su NOW.
07.00 Tennis, ATP Chengdu 2026: primo turno qualificazioni – Nessuna copertura tv/streaming.
(Cinà vs Uchida 3° match e inizio programma alle 07:00 italiane)
11:00 Snooker, Scottish Open 2026: qualificazioni – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.
11:00 Tennis, Finali BJK Cup 2026: Cechia vs Gran Bretagna – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv, SuperTennis+.
11:57 Ciclismo, CRO Race 2026: prima tappa – Diretta streaming dalle 14:00 su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
14.30 Ciclismo, Mondiali 2026: cronometro a squadre mista elite – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+ e HBO Max; dalle 16.00 su Eurosport1 HD e DAZN.
15.00 Volley, Europei 2026: Francia vs Romania – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) e DAZN 1 (214); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.
18.00 Volley, Europei 2026: Polonia vs Germania – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) e DAZN 1 (214); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.
18.15 Ciclismo, Mondiali 2026: cronometro uomini Junior – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
18:45 Calcio femminile, Champions League 2026-2027: Inter vs Bollklubben Häcken – Diretta streaming su Disney+.
19:00 Calcio a 5, Serie A 2026-2027: Capurso vs L84 – Diretta streaming su Futsal.Tv.
19:00 Calcio a 5, Serie A 2026-2027: Catania vs Active Network – Diretta streaming su Futsal.Tv.
20:30 Calcio a 5, Serie A 2026-2027: AS Roma vs Defender Giovinazzo – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo, NOW e su Futsal.Tv.
20:30 Calcio a 5, Serie A 2026-2027: Avellino vs Came Treviso – Diretta streaming su Futsal.Tv.
20:30 Calcio a 5, Serie A 2026-2027: Feldi Eboli vs Sala Consilina – Diretta streaming su Futsal.Tv.
20:30 Calcio a 5, Serie A 2026-2027: Fortitudo Pomezia vs Napoli Futsal – Diretta streaming su Futsal.Tv.
20:45 Calcio a 5, Serie A 2026-2027: Vinumitaly Petrarca vs Benevento – Diretta streaming su Futsal.Tv.
21:00 Calcio femminile, Champions League 2026-2027: Juventus vs Benfica – Diretta streaming su Disney+.
21.15 Ciclismo, Mondiali 2026: cronometro donne Junior – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.