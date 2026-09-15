Sport in tv oggi (martedì 15 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 15 settembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei WTA di San Paolo e Guadalajara, il ciclismo con il Giro d’Abruzzo, il volley con gli Europei, il calcio con la Coppa Italia, il tiro a volo con la Coppa del Mondo Junior, e tanto altro ancora.

Proseguirà questa sera la Pool A degli Europei senior 2026 di volley: alle ore 21.05 a Modena, continuerà il percorso dell’Italia, che sarà opposta alla Cechia. Gli azzurri arrivano da tre successi nelle prime tre sfide e vogliono restare imbattuti per avvicinare ulteriormente il primo posto nel raggruppamento.

Per quanto concerne il tennis, arriverà l’esordio, in un programma stravolto dalla pioggia, nel WTA 250 di San Paolo, in Brasile, per l’unica azzurra presente in tabellone, ovvero Lucrezia Stefanini: l’italiana sarà opposta all’argentina Nadia Podoroska.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 15 settembre

9.30 Tiro a volo, Coppa del Mondo Junior: qualificazioni skeet maschile e femminile – Nessuna copertura tv/streaming

11.15 Ciclismo, Giro d’Abruzzo: 1a tappa: Cupello-Casalincontrada (155 km) – 13.35 Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, DAZN, HBO Max, Discovery Plus

15.00 Volley, Europei: Macedonia del Nord-Portogallo – EuroVolley TV

15.30 Tennis, WTA San Paolo: 1° turno (1° match alle 15.30 Stefanini-Podoroska) – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, SuperTennis+, Sky Go, NOW

15.30 Tiro a volo, Coppa del Mondo Junior: finale skeet maschile – Nessuna copertura tv/streaming

16.00 Volley, Europei: Grecia-Svezia – Rai Sport HD, Rai Play, EuroVolley TV

16.00 Volley, Europei: Belgio-Danimarca – EuroVolley TV

16.00 Volley, Europei: Lettonia-Svizzera – EuroVolley TV

16.30 Tiro a volo, Coppa del Mondo Junior: finale skeet femminile – Nessuna copertura tv/streaming

18.00 Volley, Europei: Polonia-Ucraina – Sky Sport Arena, DAZN, Sky Go, NOW, EuroVolley TV

18.00 Calcio, Coppa Italia: Genoa-Sudtirol – Italia 1, Mediaset Infinity

19.00 Volley, Europei: Paesi Bassi-Finlandia – EuroVolley TV

19.00 Volley, Europei: Francia-Germania – DAZN, EuroVolley TV

20.00 Tennis, WTA Guadalajara: ottavi di finale – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, SuperTennis+, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Coppa Italia: Fiorentina-Pisa – Italia 1, Mediaset Infinity

21.05 Volley, Europei: Italia-Cechia – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, DAZN 1, DAZN, Sky Go, NOW, Rai Play, EuroVolley TV