Sport in tv
Sport in tv oggi (lunedì 7 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Quest’oggi, lunedì 7 settembre, la seconda settimana del mese comincia con una giornata sicuramente meno intensa rispetto a ieri ma comunque piuttosto interessante anche in chiave azzurra sul fronte degli eventi sportivi. A Berlino va in scena l’ultimo turno della fase a gironi dei Mondiali di basket femminile, con l’Italia che sfida la Cina in uno scontro diretto con in palio il secondo posto nel gruppo D ed un accoppiamento sulla carta più favorevole agli spareggi.
Proseguono nel frattempo anche gli US Open di tennis con gli ultimi ottavi di finale dei tabelloni di singolare, e l’Italia si aggrappa all’unico superstite Luciano Darderi che dovrà affrontare però un match durissimo contro il n.1 del seeding Alexander Zverev. Il menù odierno prevede inoltre il day-3 del Grand Prix di Muju per il taekwondo oltre ai posticipi dei campionati nazionali di calcio.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 7 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Lunedì 7 settembre
2.00 Taekwondo, Grand Prix Muju: terza giornata – Diretta streaming sul canale Youtube World Taekwondo
11.30 Basket femminile, Mondiali: Portorico-Turchia – Diretta streaming su DAZN
11.30 Basket femminile, Mondiali: Belgio-Australia – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN
14.30 Basket femminile, Mondiali: Nigeria-Francia – Diretta streaming su DAZN
14.30 Basket femminile, Mondiali: Ungheria-Corea del Sud – Diretta streaming su DAZN
17.00 Tennis, US Open: ottavi di finale (2° match dall’1.00 di martedì 8 settembre sul centrale Luciano Darderi vs Alexander Zverev) – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW
17.50 Basket femminile, Mondiali: Germania-Mali – Diretta streaming su DAZN
17.50 Basket femminile, Mondiali: Giappone-Spagna – Diretta streaming su DAZN
18.30 Calcio, Serie A: Cagliari-Lecce – Diretta streaming su DAZN
19.00 Calcio, Liga: Getafe-Celta Vigo – Diretta streaming su DAZN
20.30 Calcio, Serie B: Palermo-Sampdoria – Diretta streaming su DAZN e LaB Channel
20.45 Basket femminile, Mondiali: USA-Cechia – Diretta tv su Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN
20.45 Basket femminile, Mondiali: Italia-Cina – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Basket; live streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e DAZN
20.45 Calcio, Serie A: Udinese-Lazio – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN
21.30 Calcio, Liga: Elche-Real Sociedad – Diretta streaming su DAZN