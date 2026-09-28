Sport in tv
Sport in tv oggi (lunedì 28 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Quest’oggi, lunedì 28 settembre, una nuova settimana di sport si apre dopo l’ultimo weekend del mese con una giornata sicuramente interessante ma non particolarmente ricca in termini numerici. Nella notte italiana spazio al football americano con Denver Broncos-Los Angeles Rams di NFL e al basket femminile con i playoff della WNBA che entrano nel vivo.
Archiviati i Campionati Mondiali di Montreal, non si ferma il calendario internazionale del ciclismo con la seconda tappa del Tour de Langkawi mentre in Cina vanno in scena le semifinali dei tornei ATP 250 di Chengdu e Hangzhou. Focus sulla Nations League di calcio nel tardo pomeriggio ed in serata, con anche l’Italia impegnata a Bursa in trasferta contro la Turchia di Vincenzo Montella.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 28 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Lunedì 28 settembre
2.20 Football americano, NFL: Denver Broncos-Los Angeles Rams – Diretta streaming su DAZN
3.00 Basket femminile, WNBA: Golden State Valkyries-Dallas Wings (gara-1, quarti di finale) – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW
5.15 Ciclismo, Tour de Langkawi: seconda tappa – Dalle 8.00 in diretta streaming su DAZN
11.00 Tennis, ATP Chengdu: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Uno; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV
11.30 Tennis, ATP Hangzhou: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV
18.00 Calcio, Nations League: Georgia-Ucraina – Diretta tv su Sky Sport Uno; live streaming su Sky Go e NOW
18.00 Calcio, Nations League: Armenia-Montenegro – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW
18.00 Calcio, Nations League: Lettonia-Cipro – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW
20.45 Calcio, Nations League: Turchia-Italia – Diretta tv su Rai 1; live streaming su Rai Play
20.45 Calcio, Nations League: Belgio-Francia – Diretta tv su Sky Sport Uno; live streaming su Sky Go e NOW
20.45 Calcio, Nations League: Irlanda del Nord-Ungheria – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW
20.45 Calcio, Nations League: Romania-Bosnia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW
20.45 Calcio, Nations League: Svezia-Polonia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW