Sport in tv oggi (lunedì 21 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 21 settembre, si apre una nuova settimana di sport dopo i tanti eventi dell’ultimo weekend con una giornata meno ricca ma comunque piuttosto interessante anche in chiave azzurra. Proseguono i Campionati Europei di volley maschile, con lo svolgimento degli ultimi due ottavi Belgio-Cechia e Slovenia-Serbia che allineeranno il tabellone ai quarti di finale della rassegna continentale.

Cominciano i tornei WTA 500 di Singapore e WTA 250 di Seul senza giocatrici italiane impegnate oggi, mentre a Sofia va in scena il day-5 degli Europei di boxe con tre pugili azzurri attesi sul ring (Canonico agli ottavi nei -60 kg, Ghilarducci e Guidi Rontani ai quarti nei -85 e -70 kg). Protagonista anche il ciclismo con le cronometro Under 23 dei Mondiali su strada a Montreal.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 21 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 21 settembre

2.20 Football americano, NFL: Kansas City Chiefs-Indianapolis Colts – Diretta streaming su DAZN

3.00 Basket femminile, WNBA: Las Vegas Aces-Seattle Storm – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

5.00 Tennis, WTA Singapore: primo turno – Diretta tv su SuperTennis e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

5.00 Tennis, WTA Seul: primo turno – Diretta tv su SuperTennis e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

12.30 Boxe, Europei: quinta giornata – Diretta streaming su Eurovision Sport

15.00 Ciclismo, Mondiali: cronometro femminile U23 – Diretta tv su RaiSportHD; live streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN

16.00 Volley, Europei: Belgio-Cechia – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; live streaming su EuroVolley TV, DAZN, Sky Go e NOW

18.00 Ciclismo, Mondiali: cronometro maschile U23 – Diretta tv su RaiSportHD; live streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN

21.00 Volley, Europei: Slovenia-Serbia – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; live streaming su EuroVolley TV, DAZN, Sky Go e NOW

LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE U23 DALLE 15.00

LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE U23 DALLE 18.00