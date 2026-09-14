Sport in tv
Sport in tv oggi (lunedì 14 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Quest’oggi, lunedì 14 settembre, la terza settimana del mese si apre con una giornata dedicata principalmente ai Campionati Europei di volley maschile ma anche ad altre discipline sia individuali che a squadre. Il menù odierno propone ben otto partite della fase a gironi della rassegna continentale di pallavolo tra cui Slovenia-Grecia e Slovacchia-Cechia nel gruppo dell’Italia.
Gli azzurri riposano dopo aver cominciato il torneo con tre successi consecutivi in attesa di giocarsi il primato nel girone A contro Cechia e poi Slovenia al PalaPanini di Modena. Archiviato lo US Open, il tennis va avanti con il primo turno dei WTA di San Paolo e Guadalajara senza giocatrici azzurre in campo almeno nella giornata di oggi. Spazio infine per i posticipi dei campionati nazionali di calcio.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 14 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Lunedì 14 settembre
15.00 Volley, Europei: Ucraina-Portogallo – Diretta streaming su EuroVolley TV
16.00 Volley, Europei: Germania-Svizzera – Diretta streaming su EuroVolley TV
16.00 Volley, Europei: Serbia-Paesi Bassi – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; live streaming su EuroVolley TV, Sky Go, NOW e DAZN
16.00 Volley, Europei: Slovacchia-Cechia – Diretta streaming su EuroVolley TV
18.00 Volley, Europei: Bulgaria-Israele – Diretta streaming su EuroVolley TV
18.00 Tennis, WTA San Paolo: primo turno – Diretta tv su SuperTennis e Sky Sport Tennis ; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW
18.30 Calcio, Serie A: Como-Parma – Diretta streaming su DAZN
18.30 Calcio, Serie A: Torino-Roma – Diretta streaming su DAZN
19.00 Volley, Europei: Estonia-Belgio – Diretta streaming su EuroVolley TV
19.00 Volley, Europei: Romania-Turchia – Diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su EuroVolley TV, Sky Go e NOW
20.45 Calcio, Serie A: Inter-Udinese – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN
21.00 Volley, Europei: Slovenia-Grecia – Diretta streaming su EuroVolley TV e DAZN
21.00 Calcio, Premier League: Leeds-Newcastle – Diretta tv su Sky Sport Max; live streaming su Sky Go e NOW
21.00 Calcio, Liga: Villareal-Betis – Diretta streaming su DAZN
22.00 Tennis, WTA Guadalajara: primo turno – Diretta tv su SuperTennis e Sky Sport Tennis ; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW