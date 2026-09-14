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Sport in tv oggi (lunedì 14 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Erik Nicolaysen

Pubblicato

37 minuti fa

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Badosa / Lapresse

Quest’oggi, lunedì 14 settembre, la terza settimana del mese si apre con una giornata dedicata principalmente ai Campionati Europei di volley maschile ma anche ad altre discipline sia individuali che a squadre. Il menù odierno propone ben otto partite della fase a gironi della rassegna continentale di pallavolo tra cui Slovenia-Grecia e Slovacchia-Cechia nel gruppo dell’Italia.

Gli azzurri riposano dopo aver cominciato il torneo con tre successi consecutivi in attesa di giocarsi il primato nel girone A contro Cechia e poi Slovenia al PalaPanini di Modena. Archiviato lo US Open, il tennis va avanti con il primo turno dei WTA di San Paolo e Guadalajara senza giocatrici azzurre in campo almeno nella giornata di oggi. Spazio infine per i posticipi dei campionati nazionali di calcio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 14 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 14 settembre

15.00 Volley, Europei: Ucraina-Portogallo – Diretta streaming su EuroVolley TV

16.00 Volley, Europei: Germania-Svizzera – Diretta streaming su EuroVolley TV

16.00 Volley, Europei: Serbia-Paesi Bassi – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; live streaming su EuroVolley TV, Sky Go, NOW e DAZN

16.00 Volley, Europei: Slovacchia-Cechia – Diretta streaming su EuroVolley TV

18.00 Volley, Europei: Bulgaria-Israele – Diretta streaming su EuroVolley TV

18.00 Tennis, WTA San Paolo: primo turno – Diretta tv su SuperTennis e Sky Sport Tennis ; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

18.30 Calcio, Serie A: Como-Parma – Diretta streaming su DAZN

18.30 Calcio, Serie A: Torino-Roma – Diretta streaming su DAZN

19.00 Volley, Europei: Estonia-Belgio – Diretta streaming su EuroVolley TV

19.00 Volley, Europei: Romania-Turchia – Diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su EuroVolley TV, Sky Go e NOW

20.45 Calcio, Serie A: Inter-Udinese – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

21.00 Volley, Europei: Slovenia-Grecia – Diretta streaming su EuroVolley TV e DAZN

21.00 Calcio, Premier League: Leeds-Newcastle – Diretta tv su Sky Sport Max; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Liga: Villareal-Betis – Diretta streaming su DAZN

22.00 Tennis, WTA Guadalajara: primo turno – Diretta tv su SuperTennis e Sky Sport Tennis ; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

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