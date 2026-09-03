Sport in tv
Sport in tv oggi (giovedì 3 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, giovedì 3 settembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: l’ultima giornata dei Giochi del Mediterraneo, il tennis con gli US Open, il ciclismo con la Vuelta a España ed il Tour of Britain, la canoa slalom con la Coppa del Mondo, e tanto altro ancora.
Nella giornata odierna si assegneranno gli ultimi 3 titoli ai Giochi del Mediterraneo 2026: a Taranto verranno distribuite le medaglie nella mezza maratona di atletica, sia maschile che femminile, e nel torneo di pallanuoto maschile.
Nel secondo turno degli US Open saranno quattro gli azzurri impegnati: Luciano Darderi affronterà il ceco Dalibor Svrcina, Lorenzo Musetti se la vedrà con l’australiano Dane Sweeny, Mattia Bellucci sfiderà lo statunitense Taylor Fritz, ed infine Flavio Cobolli si misurerà con l’altro australiano Tristan Schoolkate.
Giochi del Mediterraneo 2026 oggi in tv: orari 3 settembre, streaming, azzurri in gara
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Giovedì 3 settembre
7.30 Golf, DP World Tour: Omega European Masters, 1° giro – 13.30 Sky Sport Golf, Sky Go, NOW
8.3o Multisport, Giochi del Mediterraneo: 13ma giornata – Rai Sport HD (8.30-15.00 e 19.40-21.50), Rai Play (8.30-15.00 e 19.40-21.50), Italia Team TV (Canale 1: 8.30 Atletica; Canale 2: 9.00 Pallanuoto)
9.34 Ciclismo, Tour of Istanbul: 1a tappa – Nessuna copertura tv/streaming
10.00 Canoa slalom, Coppa del Mondo Vaires sur Marne: eliminatorie – YouTube Planet Canoe (Paddle Worldwide)
11.45 Ciclismo, Tour of Britain: 2a tappa – HBO Max, Discovery Plus
11.52 Ciclismo, ZLM Tour: 2a tappa – Nessuna copertura tv/streaming
13.07 Ciclismo, Vuelta a España: 12ma tappa – Eurosport 1 HD, DAZN, HBO Max, Discovery Plus
15.00 Volley femminile, Europei: Polonia-Paesi Bassi – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, DAZN 1, Sky Go, NOW, DAZN, EuroVolley TV
17.00 Tennis, US Open: 2° turno singolare, 1° turno doppio (1° match alle 17.00 Darderi-Svrcina, 2° match dalle 17.00 Musetti-Sweeny, 2° match dalle 17.30 non prima delle 19.00 Bellucci-Fritz, 3° match dalle 17.00 Cobolli-Schoolkate) – SuperTennis HD, SuperTennis+, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253, Sky Sport 254, Sky Go, NOW
18.00 Volley femminile, Europei: Germania-Turchia – Sky Sport Arena, DAZN 1, Sky Go, NOW, DAZN, EuroVolley TV
18.00 Calcio, Coppa Italia: Palermo-Mantova – Italia 1, Mediaset Infinity
20.00 Multisport, Giochi del Mediterraneo: Cerimonia di Chiusura – Rai Sport HD, Rai Play
21.00 Calcio, Coppa Italia: Cagliari-Verona – Italia 1, Mediaset Infinity