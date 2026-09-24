Sport in tv oggi (giovedì 24 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 24 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia affronterà la Cina nei quarti di finale della Billie Jean King Cup, la massima competizione per Nazionali di tennis femminile: le azzurre saranno chiamate a difendere il trofeo conquistato lo scorso anno, in un confronto che si preannuncia particolarmente intenso. Inizia il fine settimana riservata al GP di Azerbaijan per la F1, con le prove libere anticipate di un giorno rispetto ai consueti programmi.

I Mondiali di ciclismo riprendono con le prime prove in linea: spazio alle under 23 donne e agli juniores uomini. Proseguono gli Europei di boxe, si aprono gli Europei di canoa slalom, poi la ricchissima serata con la Nations League di calcio e l’Eurolega di basket. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 24 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 24 settembre

04.00 TENNIS (BJK Cup, quarti di finale) – Ucraina-Belgio (diretta tv su Super Tennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennis+)

07.00 TENNIS – ATP 250 Chengdu, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 10.15, dalle ore 11.55 alle ore 13.30; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sonego-Duckworth (ore 07.00)

07.00 TENNIS – ATP 250 Hangzhou, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 10.15, dalle ore 11.55 alle ore 13.30; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Bellucci-Majchrzak (terzo match dalle ore 07.00)

07.00 TENNIS – WTA 500 Singapore, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 10.15, dalle ore 11.55 alle ore 13.30; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTennis+)

07.00 TENNIS – WTA 250 Seoul, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 10.15, dalle ore 11.55 alle ore 13.30; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTennis+)

08.00 F2 – GP Baku, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 GOLF (DP World Tour) – Open di Francia, primo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.30)

10.30 F1 – GP Azerbaijan, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.00 TENNIS (BJK Cup, quarti di finale) – Italia-Cina (diretta tv su Super Tennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennis+)

11.35 CICLISMO – CRO Race, terza tappa: Krk-Labin (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 14.00)

12.00 F2 – GP Baku, qualifiche (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.30 BOXE – Europei, quarti di finale e semifinali (diretta streaming su Eurovision Sport)

14.00 F1 – GP Azerbaijan, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.25 CANOA SLALOM – Europei, gare a squadre (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Canoe Planet)

15.00 CICLISMO (Mondiali) – Prova in linea Under 23 femminile (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 16.55; diretta streaming su Eurosport 1, DAZN dalle ore 16.00; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max)

18.00 CALCIO (Nations League, Lega B) – Andorra-Malta (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 BASKET (Eurolega) – Dubai-Real Madrid (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euroleague Tv)

18.00 BASKET (Eurolega) – Hapoel Tel Aviv-Bayern Monaco (diretta streaming su Euroleague Tv)

18.30 GOLF (PGA Tour) – Presidents Cup, primo giro (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

19.30 CICLISMO (Mondiali) – Prova in linea juniores maschile (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

20.00 BASKET (Eurolega) – Stella Rossa Belgrado-Zalgiris Kaunas (diretta streaming su Euroleague Tv)

20.00 BASKET FEMMINILE (EuroCup, qualificazione) – Estepona-Sesto San Giovanni (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.15 BASKET (Eurolega) – Panathinaikos-Paris (diretta streaming su Euroleague Tv)

20.30 BASKET (Eurolega) – Barcellona-Anadolu Efes Istanbul (diretta streaming su Euroleague Tv)

20.30 BASKET (Eurolega) – Baskonia-Olympiacos (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euroleague Tv)

20.45 CALCIO (Nations League, Lega A) – Norvegia-Danimarca (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Nations League, Lega A) – Paesi Bassi-Germania (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Nations League, Lega A) – Cinque partite: Portogallo-Galles, Serbia-Grecia, Austria-Israele, Kosovo-Irlanda, Liechtenstein-Lituania (in formato diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW)

20.45 BASKET (Eurolega) – Lione Villeurbanne-Maccabi Tel Aviv (diretta streaming su Euroleague Tv)

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 10.30 E 14.00

LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI ITALIA-CINA DI BJK CUP

LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-QINWEN ZHENG DI BJK CUP

LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO ITALIA-CINA DI BJK CUP

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLISMO FEMMINILE U23 DALLE 15.00

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI CICLISMO DALLE 19.30