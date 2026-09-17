Sport in tv
Sport in tv oggi (giovedì 17 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Quest’oggi, giovedì 17 settembre, ci aspetta una bella giornata di sport con diverse discipline coinvolte ed un buon numero di eventi interessanti da seguire. Fari puntati ovviamente sulle ultime partite della fase a gironi dei Campionati Europei di volley maschile, che definiranno il tabellone a eliminazione diretta dagli ottavi di finale al match con in palio l’oro ed il pass olimpico.
L’Italia torna in campo al PalaPanini di Modena per la sfida conclusiva del gruppo A contro la temibile Slovenia, bronzo continentale in carica e reduce da un ottimo terzo posto in Nations League. Spazio anche per il calcio con la conclusione della prima giornata della regular season di Europa League, in cui la Juventus farà il suo debutto nel torneo ospitando gli olandesi del NEC Nijmegen.
Il menù odierno propone inoltre le finali degli Europei beach sprint di coastal rowing (nuova disciplina olimpica), il day-1 degli Europei di boxe e la terza tappa del Giro d’Abruzzo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi giovedì 17 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Giovedì 17 settembre
10.40 Coastal rowing, Europei beach sprint: finali – Diretta streaming sul canale Youtube World Rowing
11.50 Ciclismo, Giro d’Abruzzo: terza tappa – Dalle 13.35 in diretta tv su RaiSportHD; live streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN
12.30 Boxe, Europei: prima giornata – Diretta streaming su Eurovision Sport
13.20 Golf, PGA Tour: Biltmore Championship, primo giro – Diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max e dalle 21.00 su Eurosport 2 e DAZN
14.35 Ciclismo, Giro del Lussemburgo: seconda tappa – Dalle 16.20 in diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max ed Eurosport 1
16.00 Tennis, WTA San Paolo: secondo turno – Diretta tv su SuperTennis e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW
16.00 Volley, Europei: Serbia-Belgio – Diretta streaming su EuroVolley TV e DAZN
16.00 Volley, Europei: Slovacchia-Grecia – Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; live streaming su Rai Play, EuroVolley TV, Sky Go e NOW
18.45 Calcio, Europa League: Levski-Salisburgo – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 251; live streaming su Sky Go e NOW
18.45 Calcio, Europa League: OFI Crete-Hoffenheim – Diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport 251; live streaming su Sky Go e NOW
19.00 Volley, Europei: Finlandia-Estonia – Diretta streaming su EuroVolley TV
19.00 Calcio, Liga: Betis-Getafe – Diretta streaming su DAZN
21.00 Tennis, WTA Guadalajara: secondo turno – Diretta tv su SuperTennis e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW
21.00 Calcio, Europa League: Besiktas-Marsiglia – Diretta tv su TV8 e Sky Sport 254; live streaming su tv8.it, Sky Go e NOW
21.00 Calcio, Europa League: Celtic-Ferencvaros – Collegamenti sporadici durante Diretta Gol su Sky Sport Max e Sky Sport 251; live streaming su Sky Go e NOW
21.00 Calcio, Europa League: Crystal Palace-Lech – Diretta tv su Sky Sport 255; live streaming su Sky Go e NOW
21.00 Calcio, Europa League: Juventus-Nijmegen – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251; live streaming su Sky Go e NOW
21.00 Calcio, Europa League: Lillestrom-Torreense – Collegamenti sporadici durante Diretta Gol su Sky Sport Max e Sky Sport 251; live streaming su Sky Go e NOW
21.00 Calcio, Europa League: Plzen-Royale Union SG – Collegamenti sporadici durante Diretta Gol su Sky Sport Max e Sky Sport 251; live streaming su Sky Go e NOW
21.00 Calcio, Europa League: Real Sociedad-Bournemouth – Diretta tv su Sky Sport Mix e Sky Sport 253; live streaming su Sky Go e NOW
21.05 Volley, Europei: Italia-Slovenia – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena; live streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, EuroVolley TV e DAZN
21.30 Calcio, Liga: Malaga-Villareal – Diretta streaming su DAZN
LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ABRUZZO DALLE 13.00
LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SLOVENIA DI VOLLEY DALLE 21.05