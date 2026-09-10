Sport in tv
Sport in tv oggi (giovedì 10 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, giovedì 10 settembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con gli US Open, il ciclismo con la Vuelta a España e la Coppa Sabatini, il volley con gli Europei, il basket femminile con i Mondiali, la canoa slalom con la Finale di Coppa del Mondo, e tanto altro ancora.
Snodo decisivo per la Vuelta a España 2026 di ciclismo: in programma la 18ma tappa, una cronometro individuale con partenza da El Puerto de Santa María ed arrivo a Jerez de la Frontera, della lunghezza di 32.1 km. Saranno 149 i corridori al via: il primo partirà alle ore 14.07, l’ultimo arriverà al traguardo attorno alle ore 17.30.
Si aprirà questa sera la Pool A degli Europei senior 2026 di volley: alle ore 21.05 a Napoli, in Piazza del Plebiscito, esordirà l’Italia, che sarà opposta alla Svezia. Già pronta la soluzione di riserva: in caso di pioggia si giocherà ad Eboli.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Giovedì 10 settembre
8.00 Pentathlon, Europei Under 19: qualificazioni femminili – Nessuna diretta tv/streaming
8.15 Golf, DP World Tour: Irish Open, 1° giro – 14.30 Sky Sport Golf, Sky Go, NOW
11.20 Ciclismo, Coppa Sabatini – 15.00 Rai Sport HD, Rai Play, Discovery Plus, HBO Max
11.30 Basket femminile, Mondiali: quarti di finale, USA-Ungheria – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, DAZN
12.34 Ciclismo femminile, Faun Tour Femmes: 1a tappa – 14.10 Discovery Plus, HBO Max
13.00 Vela, Europei Formula Kite: regate – Nessuna diretta tv/streaming
13.34 Canoa slalom, Finale Coppa del Mondo La Seu d’Urgell: kayak cross individuale – YouTube Planet Canoe
14.00 Vela, Mondiali ILCA6: regate – Nessuna diretta tv/streaming
14.00 Beach soccer femminile, Europei: Super Final, Portogallo-Ucraina – streamwayplus.com
14.00 Vela, Mondiali iQFoil: regate – Nessuna diretta tv/streaming
14.07 Ciclismo, Vuelta a España: 18ma tappa – 14.45 Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
14.30 Basket femminile, Mondiali: quarti di finale, Cina-Francia – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, DAZN
15.00 Volley, Europei: Polonia-Portogallo – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, DAZN, Sky Go, NOW, EuroVolley TV
15.30 Beach soccer, Europei: Super Final, Portogallo-Svizzera – streamwayplus.com
16.00 Volley, Europei: Francia-Svizzera – EuroVolley TV
16.45 Beach soccer, Europei: Super Final, Spagna-Bielorussia – streamwayplus.com
17.45 Basket femminile, Mondiali: quarti di finale, Belgio-Germania – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, DAZN
18.00 Volley, Europei: Israele-Ucraina – EuroVolley TV
18.00 Beach soccer femminile, Europei: Super Final, Italia-Spagna – Rai Sport HD, Rai Play, streamwayplus.com
18.45 Calcio, Champions League: Fenerbahçe-Roma – Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Go, NOW
18.45 Calcio, Champions League: PSV-Shakhtar – Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, Sky Go, NOW
19.00 Volley, Europei: Finlandia-Danimarca – EuroVolley TV
19.00 Volley, Europei: Turchia-Germania – DAZN, EuroVolley TV
20.45 Basket femminile, Mondiali: quarti di finale, Australia-Francia – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, DAZN
21.00 Calcio, Champions League: Como-Lipsia – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: Bayern-Bodo Glimt – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: Manchester United-Sabah – Sky Sport 254, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: Slavia Praga-Lens – Sky Spor 255, Sky Go, NOW
21.05 Volley, Europei: Italia-Svezia – Rai 2 HD, Sky Sport Arena, Rai Play, DAZN, DAZN 1, Sky Go, NOW, EuroVolley TV
Non prima delle 22.00 Tennis, US Open: semifinali doppio maschile – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, SuperTennis+, Sky Go, NOW
1.00 di venerdì 11 settembre Tennis, US Open: semifinali singolare femminile – SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, SuperTennis+, Sky Go, NOW