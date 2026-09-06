Sport in tv

Sport in tv oggi (domenica 6 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Roberto Santangelo

Pubblicato

2 minuti fa

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Italia volley femminile / LaPresse

Oggi, domenica 6 settembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con gli US Open, il ciclismo con la Vuelta a España, il GP Industria&Artigianato ed il Tour of Britain, la F1 con il GP d’Italia, il volley femminile con la finale degli Europei, e tanto altro ancora.

Il Mondiale di motocross vedrà andare in scena le gare della diciassettesima tappa della stagione 2026: in programma ad Afyonkarahisar c’è il GP della Turchia, sia per la MXGP che per la MX2. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 9.25 la MX2, alle 9.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 12.15 ed alle 15.10, per la MXGP start alle 13.15 ed alle 16.10.

Andrà in scena la gara di casa per la Ferrari alle ore 15.00, nel corso del GP d’Italia: il tredicesimo atto del Mondiale 2025 di F1 si correrà sul tracciato di Monza. Tra i piloti il monegasco Charles Leclerc ed il britannico Lewis Hamilton cercheranno di vincere per ridurre il gap rispetto all’italiano Kimi Antonelli, così come tra i costruttori proverà a fare la Ferrari nei confronti della Mercedes.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 6 settembre

8.30 Canottaggio, Europei U23: finali – YouTube World Rowing

9.00 Golf, DP World Tour: Omega European Masters, 4° giro – 12.30 Sky Sport Golf, Sky Go, NOW

9.20 Superbike, GP Francia: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming

9.25 Motocross, GP Turchia: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

9.45 Motocross, GP Turchia: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Judo, Europei junior: 4a giornata – Judo TV

10.55 Ciclismo, GP Industria&Artigianato – 14.30 Rai Sport HD, Rai Play, Discovery Plus, HBO Max

11.10 Superbike, GP Francia: Superpole Race – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

11.30 Basket femminile, Mondiali: Turchia-Australia – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, DAZN

12.00 Ciclismo, Tour of Britain: 5a tappa – Discovery Plus, HBO Max

12.15 Motocross, GP Turchia: MX2, gara 1 – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, mxgp-tv.com

13.15 Motocross, GP Turchia: MXGP, gara 1 – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, mxgp-tv.com

13.30 Vela, SailGP: Valencia, seconda giornata – Sky Sport Max, Sky Go, NOW, YouTube di SailGP

14.00 Superbike, GP Francia: Gara-2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

14.30 Basket femminile, Mondiali: Cina-Cechia – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, DAZN

14.50 Ciclismo, Vuelta a España: 15ma tappa – Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

15.00 Calcio, Serie A: Parma-Monza – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Frosinone-Venezia – DAZN, DAZN 2

15.00 Nuoto di fondo, Mondiali junior: ultima giornata – Recast TV

15.00 Volley femminile, Europei: finale 3° posto, Polonia-Serbia – Sky Sport Arena, DAZN, Rai Play Sport 3, Sky Go, NOW, EuroVolleyTV

15.00 F1, GP Italia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

15.10 Motocross, GP Turchia: MX2, gara 2 – Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max, mxgp-tv.com

16.10 Motocross, GP Turchia: MXGP, gara2 – Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max, mxgp-tv.com

17.00 Tennis, US Open: ottavi singolare, sedicesimi doppio (1° match alle 17.00 Arnaldi/Struff-Heliovaara/Patten, 4° match dalle 17.00 Bolelli/Vavassori-Gille/Verbeek) – SuperTennis HD, SuperTennis+, Sky Sport Uno (al termine del volley femminile), Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

17.45 Basket femminile, Mondiali: Portorico-Belgio – DAZN

18.00 Calcio, Serie A: Bologna-Sassuolo – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.00 Volley femminile, Europei: finale, Italia-Turchia – Rai 1 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, DAZN, Rai Play, Sky Go, NOW, EuroVolleyTV

20.45 Calcio, Serie A: Juventus-Milan – DAZN, DAZN 1

20.45 Basket femminile, Mondiali: Italia-USA – Rai 2 HD, Sky Sport Basket, Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN

LA DIRETTA LIVE DI SUPERPOLE RACE E GARA-2 DI SUPERBIKE ALLE 11.10 E 14.00

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