Sport in tv
Sport in tv oggi (domenica 6 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, domenica 6 settembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con gli US Open, il ciclismo con la Vuelta a España, il GP Industria&Artigianato ed il Tour of Britain, la F1 con il GP d’Italia, il volley femminile con la finale degli Europei, e tanto altro ancora.
Il Mondiale di motocross vedrà andare in scena le gare della diciassettesima tappa della stagione 2026: in programma ad Afyonkarahisar c’è il GP della Turchia, sia per la MXGP che per la MX2. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 9.25 la MX2, alle 9.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 12.15 ed alle 15.10, per la MXGP start alle 13.15 ed alle 16.10.
Andrà in scena la gara di casa per la Ferrari alle ore 15.00, nel corso del GP d’Italia: il tredicesimo atto del Mondiale 2025 di F1 si correrà sul tracciato di Monza. Tra i piloti il monegasco Charles Leclerc ed il britannico Lewis Hamilton cercheranno di vincere per ridurre il gap rispetto all’italiano Kimi Antonelli, così come tra i costruttori proverà a fare la Ferrari nei confronti della Mercedes.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Domenica 6 settembre
8.30 Canottaggio, Europei U23: finali – YouTube World Rowing
9.00 Golf, DP World Tour: Omega European Masters, 4° giro – 12.30 Sky Sport Golf, Sky Go, NOW
9.20 Superbike, GP Francia: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming
9.25 Motocross, GP Turchia: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming
9.45 Motocross, GP Turchia: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming
10.00 Judo, Europei junior: 4a giornata – Judo TV
10.55 Ciclismo, GP Industria&Artigianato – 14.30 Rai Sport HD, Rai Play, Discovery Plus, HBO Max
11.10 Superbike, GP Francia: Superpole Race – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
11.30 Basket femminile, Mondiali: Turchia-Australia – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, DAZN
12.00 Ciclismo, Tour of Britain: 5a tappa – Discovery Plus, HBO Max
12.15 Motocross, GP Turchia: MX2, gara 1 – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, mxgp-tv.com
13.15 Motocross, GP Turchia: MXGP, gara 1 – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, mxgp-tv.com
13.30 Vela, SailGP: Valencia, seconda giornata – Sky Sport Max, Sky Go, NOW, YouTube di SailGP
14.00 Superbike, GP Francia: Gara-2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
14.30 Basket femminile, Mondiali: Cina-Cechia – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, DAZN
14.50 Ciclismo, Vuelta a España: 15ma tappa – Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
15.00 Calcio, Serie A: Parma-Monza – DAZN, DAZN 1
15.00 Calcio, Serie A: Frosinone-Venezia – DAZN, DAZN 2
15.00 Nuoto di fondo, Mondiali junior: ultima giornata – Recast TV
15.00 Volley femminile, Europei: finale 3° posto, Polonia-Serbia – Sky Sport Arena, DAZN, Rai Play Sport 3, Sky Go, NOW, EuroVolleyTV
15.00 F1, GP Italia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it
15.10 Motocross, GP Turchia: MX2, gara 2 – Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max, mxgp-tv.com
16.10 Motocross, GP Turchia: MXGP, gara2 – Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max, mxgp-tv.com
17.00 Tennis, US Open: ottavi singolare, sedicesimi doppio (1° match alle 17.00 Arnaldi/Struff-Heliovaara/Patten, 4° match dalle 17.00 Bolelli/Vavassori-Gille/Verbeek) – SuperTennis HD, SuperTennis+, Sky Sport Uno (al termine del volley femminile), Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 252, Sky Go, NOW
17.45 Basket femminile, Mondiali: Portorico-Belgio – DAZN
18.00 Calcio, Serie A: Bologna-Sassuolo – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
18.00 Volley femminile, Europei: finale, Italia-Turchia – Rai 1 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, DAZN, Rai Play, Sky Go, NOW, EuroVolleyTV
20.45 Calcio, Serie A: Juventus-Milan – DAZN, DAZN 1
20.45 Basket femminile, Mondiali: Italia-USA – Rai 2 HD, Sky Sport Basket, Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN
LA DIRETTA LIVE DI SUPERPOLE RACE E GARA-2 DI SUPERBIKE ALLE 11.10 E 14.00