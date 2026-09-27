Sport in tv
Sport in tv oggi (domenica 27 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, domenica 27 settembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, la Billie Jean King Cup e la Laver Cup, il ciclismo con la prova in linea uomini élite dei Mondiali, la Superbike con il GP d’Italia, la vela con le regate preliminari dell’America’s Cup, e tanto altro ancora.
Per quanto concerne la vela, spazio all’ultima giornata delle regate preliminari dell’America’s Cup di vela: si terranno quest’oggi la settima e l’ottava regata di flotta, poi le prime due imbarcazioni in classifica generale si sfideranno nel match race conclusivo che assegnerà la vittoria finale.
Si concluderà la Laver Cup 2026 di tennis: dopo le prime due giornate il Team Europe è in vantaggio sul Team World per 7-5. Nell’ultim giornata ogni match assegnerà 3 punti (vince chi arriva a 13): Flavio Cobolli sarà protagonista in doppio con il ceco Jakub Mensik, contro l’australiano Alex De Minaur e lo statunitense Taylor Fritz.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Domenica 27 settembre
7.00 Tennis, ATP 250 Chengdu: quarti di finale – Sky Sport Uno (fino alle 10.25), Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Tennis TV
7.30 Tennis, ATP 250 Hangzhou: quarti di finale – Sky Sport Uno (fino alle 10.25), Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Tennis TV
8.30 Tennis, WTA 250 Seul: finale – SuperTennis HD, Sky Sport Uno (fino alle 10.25), Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, SuperTennis+, Sky Go, NOW
9.00 Golf, DP World Tour: Open di Francia, 4° giro – 13.00 Sky Sport Golf, Sky Go, NOW
9.20-9.30 Superbike, GP Italia: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming
11.00 Tennis, WTA 500 Singapore: finale – Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, SuperTennis+
11.00 Tennis, Billie Jean King Cup Finals Shenzhen: finale, Ucraina-Cechia – SuperTennis HD, SuperTennis+
11.00 Ciclismo, CRO Race, 6a tappa – 13.00 Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
11.10 Superbike, GP Italia: Superpole Race – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 14.35 TV8 HD, tv8.it
12.30 Calcio femminile, Serie A: Ternana-Como – DAZN
13.00 Calcio femminile, Serie A: Inter-Fiorentina – DAZN, Rai Sport HD, Rai Play
13.00 Tennis, Laver Cup Londra: terza giornata (1° match alle 13.00 Cobolli/Mensik-De Minaur/Fritz) – SuperTennis HD (al termine della Billie Jean King Cup), Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
14.00 Golf, PGA Tour: Presidents Cup, 4° giro – Discovery Plus, HBO Max, 21.00 Eurosport 2 HD e DAZN
14.10 Vela, America’s Cup: regate preliminari, settima regata di flotta – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, canale YouTube America’s Cup, Rai Play, Sky Go, NOW
14.46 Vela, America’s Cup: regate preliminari, ottava regata di flotta – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, canale YouTube America’s Cup, Rai Play, Sky Go, NOW
15.00 Calcio, Nations League: Lituania-Azerbaijan – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW
15.00 Calcio femminile, Serie A: Sassuolo-Roma – DAZN, DAZN 1
15.08 Ciclismo, Mondiali: prova in linea uomini élite, Brossard-Montreal (273.4 km) – Rai Sport HD fino alle 16.45 e dalle 17.30 alle 19.00 poi Rai 2 HD dalle 19.00, Rai Play Sport 3, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
15.27 Vela, America’s Cup: regate preliminari, match race finale – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, canale YouTube America’s Cup, Rai Play, Sky Go, NOW
15.30 Superbike, GP Italia: gara-2 – Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it
16.00 Basket, Serie A: Milano-Trieste – LBA TV, Sky Sport Basket, Cielo, Sky Go, NOW, cielotv.it
17.00 Basket, Serie A: Tortona-Verona – LBA TV
18.00 Calcio, Nations League: Diretta Gol (Danimarca-Galles, Austria-Kosovo, Gibilterra-Andorra, Serbia-Paesi Bassi) – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW
18.00 Calcio, Nations League: Serbia-Paesi Bassi – Sky Sport Uno, Sky Sport 256, Sky Go, NOW
18.00 Basket, Serie A: Udine-Scafati – LBA TV
18.00 Triathlon, World Triathlon Championship Series Finals: gara uomini élite – Triathlon Live TV
18.00 Baseball, Champions League: finale, Parma-Neptunus – Baseball Europe TV
18.15 Basket, Serie A: Roma-Napoli – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
19.00 Basket, Serie A: Varese-Virtus Bologna – LBA TV
20.45 Calcio, Nations League: Diretta Gol (Israele-Irlanda, Germania-Grecia, Norvegia-Portogallo) – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW
20.45 Calcio, Nations League: Germania-Grecia – Sky Sport 255, Sky Go, NOW
20.45 Calcio, Nations League: Norvegia-Portogallo – TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, tv8.it