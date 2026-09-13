Sport in tv
Sport in tv oggi (domenica 13 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, domenica 13 settembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con gli US Open, il ciclismo con la Vuelta a España, il GP di Montreal ed il Trofeo Matteotti, la F1 con il GP di Spagna, il volley con gli Europei, e tanto altro ancora.
Il Mondiale di motocross vedrà andare in scena le gare della diciottesima tappa della stagione 2026: in programma a Shanghai c’è il GP della Cina, sia per la MXGP che per la MX2. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 3.55 la MX2, alle 4.15 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 6.15 ed alle 9.10, per la MXGP start alle 7.15 ed alle 10.10.
Alle ore 15.00 scatterà la gara del GP di Spagna: il quattordicesimo atto del Mondiale 2026 di F1 si correrà sul tracciato di Madrid. Tra i piloti il monegasco Charles Leclerc ed il britannico Lewis Hamilton cercheranno di vincere per ridurre il gap rispetto all’italiano Kimi Antonelli, così come tra i costruttori proverà a fare la Ferrari nei confronti della Mercedes.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Domenica 13 settembre
3.55 Motocross, GP Cina: MX2, warm up – Nessuna copertura tv / streaming
4.15 Motocross, GP Cina: MXGP, warm up – Nessuna copertura tv / streaming
5.00 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo: qualificazioni staffetta uomini – Nessuna copertura tv / streaming
6.15 Motocross, GP Cina: MX2, gara 1 – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, mxgp-tv.com
6.50 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo: qualificazioni staffetta donne – Nessuna copertura tv / streaming
7.15 Motocross, GP Cina: MXGP, gara 1 – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, mxgp-tv.com
8.00 Pentathlon, Europei U19 e U15: staffette miste – Nessuna diretta tv/streaming
8.15 Golf, DP World Tour: Irish Open, 4° giro – 14.30 Sky Sport Golf, Sky Go, NOW
9.10 Motocross, GP Cina: MX2, gara 2 – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, mxgp-tv.com
9.40 MotoGP, GP San Marino: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
10.00 Judo, Grand Slam a Budapest: terza giornata – Judo TV
10.00 Canoa slalom, Finale Coppa del Mondo La Seu d’Urgell: kayak cross – YouTube Planet Canoe
10.00 Triathlon, World Championship Series Karlovy Vary: élite donne – triathlonlive.io
10.10 Motocross, GP Cina: MXGP, gara2 – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, mxgp-tv.com
11.00 Moto3, GP San Marino: gara (20 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it
12.00 Calcio femminile, Women’s Cup: semifinale, Sassuolo-Roma – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW
12.15 Basket 3×3 femminile, Europei: dai quarti alla finale – YouTube FIBA Basketball
12.15 Moto2, GP San Marino: gara (22 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it
12.45 Ciclismo, Trofeo Matteotti – 16.00 Rai Play 2, Rai Play Sport 2, Discovery Plus, HBO Max
13.15 Basket 3×3, Europei: dai quarti alla finale – You Tube FIBA Basketball
13.45 Beach soccer femminile, Europei: finale 3° posto, Portogallo-Ucraina – Rai Play Sport 1, streamwayplus.com/beach-soccer
14.00 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo: finali staffette uomini e donne – Discovery Plus, HBO Max
14.00 MotoGP, GP San Marino: gara (27 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it
14.00 Volley, Europei: Estonia-Danimarca – EuroVolley TV
15.00 Triathlon, World Championship Series Karlovy Vary: élite uomini – triathlonlive.io
15.00 F1, GP Spagna: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 17.55 differita TV8 HD, tv8.it
15.00 Volley, Europei: Portogallo-Israele – EuroVolley TV
15.00 Calcio, Serie A: Lecce-Monza – DAZN, DAZN 1
15.15 Beach soccer, Europei: finale 3° posto, Danimarca-Svizzera – Rai Play Sport 1, streamwayplus.com/beach-soccer
16.00 Volley, Europei: Slovenia-Svezia – Rai Sport HD, Rai Play, EuroVolley TV
16.00 Volley, Europei: Svizzera-Turchia – EuroVolley TV
16.15 Ciclismo, Grand Prix Cycliste de Montréal – Discovery Plus e HBO Max, 20.00 Eurosport 1 HD e DAZN
16.20 Ciclismo, Vuelta a España: 21ma tappa – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
16.30 Beach soccer femminile, Europei: finale, Italia-Spagna – Rai Play Sport 1, streamwayplus.com/beach-soccer
16.30 Basket femminile, Mondiali: finale 3° posto, Spagna-Germania – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, DAZN
17.00 Volley, Europei: Finlandia-Serbia – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, EuroVolley TV
18.00 Tiro con l’arco, Finale Coppa del Mondo: ricurvo maschile e femminile – World Archery+
18.00 Beach soccer, Europei: finale, Italia-Spagna – Rai Play Sport 1, streamwayplus.com/beach-soccer
18.00 Atletica, World Athletics Ultimate Championship: 3a giornata – Rai 2 HD (fino alle 20.30), Sky Sport Max, Rai Play Sport 2, Sky Go, NOW
18.00 Volley, Europei: Macedonia del Nord-Polonia – EuroVolley TV
18.00 Calcio, Serie A: Napoli-Bologna – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
19.00 Volley, Europei: Lettonia-Francia – EuroVolley TV
20.00 Tennis, US Open: finale singolare maschile, Zverev-Shelton – SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, SuperTennis+, Sky Go, NOW
20.00 Basket femminile, Mondiali: finale, Stati Uniti-Francia – Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, DAZN
20.45 Calcio, Serie A: Sassuolo-Juventus – DAZN, DAZN 1
21.05 Volley, Europei: Italia-Slovacchia – Rai 2 HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN, EuroVolley TV
LA DIRETTA LIVE DELLA MXGP DI MOTOCROSS ALLE 7.15 E 10.10
LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO3 DALLE 11.00
LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO2 DALLE 12.15
LA DIRETTA LIVE DEL TROFEO MATTEOTTI DALLE 13.30
LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 14.00
LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 15.00
LA DIRETTA LIVE DEL GP MONTREAL DALLE 16.15
LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA DALLE 16.23