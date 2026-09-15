Speed Skating, Jutta Leerdam si prende (almeno) un anno sabbatico. “Non mi vedrete sul ghiaccio nel 2026-27”

Jutta Leerdam, campionessa olimpica in carica dei 1.000 metri nello speed skating, non gareggerà nella stagione 2026-27. La popolarissima pattinatrice olandese ha annunciato la propria assenza dagli ovali di ghiaccio tramite un video pubblicato su YouTube, nel quale per la verità lascia intendere come la sua carriera sia appesa a un filo. Per ora, ha deciso solo di prendersi un anno di pausa. Tuttavia, il suo futuro a medio termine non è chiaro.

“Se mi sto ritirando? L’unica cosa certa è che non mi vedrete gareggiare nella stagione 2026-27. Però, il fatto di non vedermi sul ghiaccio nei prossimi mesi non significa che mi stia ritirando. La parola ‘ritiro’ implica qualcosa di definitivo. Io adoro ancora il pattinaggio di velocità. Però ho 27 anni e la vita cambia. Non sarei serena se dicessi che mi sto ritirando per sempre. Mi prenderò del tempo per provare qualcosa di nuovo e di diverso, per essere felice e stare bene con me stessa” ha spiegato la ventisettenne Oranje.

Dunque, Leerdam non sarà della partita nella stagione che comincerà a metà novembre da Pechino con la prima tappa di Coppa del Mondo, e culminerà a fine febbraio con i Mondiali, curiosamente sempre nella capitale cinese. Sarà un’assenza pesantissima sui 500 metri e, soprattutto sui 1.000 metri. Considerando come tra le sprinter di riferimento, la giapponese Miho Takagi abbia annunciato il ritiro definitivo, è evidente come si apriranno tanti spazi nelle distanze più brevi.

Sarà, banalmente, anche una perdita per il pattinaggio di velocità in termini di esposizione mediatica. Leerdam è una star nel senso più letterale del termine, essendo per distacco la donna più popolare del circuito dello speed skating. Nei Paesi Bassi, dove questo sport smuove cifre sostanziose, ma anche a livello globale. Insomma, una figura di rilievo, la cui assenza si farà sentire. Si spera solo nel 2026-27.