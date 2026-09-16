Spagna favorita per la Coppa Davis 2026? Preliminare con Jodar e Merida. E se tornasse Alcaraz…

Se da una parte l’Italia, detentrice del titolo e Paese ospitante, è esentata dai turni di qualificazione ed è già alla Final Eight di Coppa Davis, dall’altro la Spagna, che pure deve ancora superare il secondo turno preliminare, appare una rivale accreditata per il titolo.

La compagine iberica sarà impegnata sabato 19 e domenica 20 settembre in Cile: la Spagna dovrà espugnare l’Estadio Nacional di Santiago, dove si giocherà sulla terra battuta outdoor, per avere accesso ai quarti di finale di Coppa Davis.

La formazione scelta dal capitano, David Ferrer, vedrà impegnati Rafael Jodar, Daniel Merida, Jaume Munar, Martin Landaluce e Pedro Martinez: spicca l’assenza di una coppia rodata per il doppio, ma gli iberici puntano a chiudere il discorso in singolare con Jodar e Merida.

Il Cile scelto da Nicolas Massu, invece, comprende Alejandro Tabilo, Cristian Garin, Tomas Barrios Vera e Matias Soto: i sudamericani proveranno a dare filo da torcere alla formazione iberica, contando anche sulla spinta del pubblico di casa, ma l’impresa non sarà facile.

In caso di passaggio del turno degli spagnoli, questi dovrebbero poi essere dalla parte opposta del tabellone rispetto all’Italia: gli azzurri sono al numero 1 del ranking e gli iberici al numero 2. Con il possibile innesto di Carlos Alcaraz per le Finals, però, la Spagna diventerebbe un’avversaria davvero temibile.