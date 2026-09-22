Sorteggio Coppa Davis, buon accoppiamento per l’Italia. Evitati Zverev ed Alcaraz sino alla finale

Il quadro è definito. È andata in scena a Palazzo Pepoli, nel cuore del centro storico di Bologna, la cerimonia di sorteggio delle Finali di Coppa Davis 2026. La Nazionale italiana, capitanata da Filippo Volandri, si presenta ai nastri di partenza con l’obiettivo di confermarsi campione per la quarta volta consecutiva, dopo i trionfi del 2023, 2024 e 2025.

Gli azzurri faranno il loro esordio nella Final Eight, in programma dal 24 al 29 novembre alla BolognaFiere Arena, contro la Corea del Sud. Un accoppiamento che, sulla carta, appare favorevole alla squadra guidata da Volandri, ma in Coppa Davis nessun impegno può essere preso alla leggera.

Dall’altra parte del tabellone c’è la Spagna, che, spinta da Carlos Alcaraz e Rafael Jodar, punta a mettere le mani sull’Insalatiera. Gli iberici affronteranno l’Austria e partono con i favori del pronostico.

Le altre due teste di serie, Germania e Cechia, hanno pescato rispettivamente Canada e Gran Bretagna. Due incroci tutt’altro che scontati, con Alexander Zverev chiamato a guidare la compagine teutonica e a fare la differenza.

TABELLONE FINALI COPPA DAVIS 2026

Italia vs Corea del Sud

Cechia vs Canada

Germania vs Gran Bretagna

Spagna vs Austria