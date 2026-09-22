Sorteggio Coppa Davis 2026 oggi: orario e programma. Chi sperare e chi evitare per l’Italia

Oggi martedì 22 settembre (ore 12.00) va in scena il sorteggio della Coppa Davis 2026: a Bologna si definirà il tabellone delle Finals, che si disputeranno proprio nel capoluogo emiliano dal 24 al 29 novembre. Le otto squadre ammesse agli atti conclusivi della massima competizione per Nazionali di tennis maschile conosceranno il proprio destino e scopriranno le avversarie che troveranno lungo il proprio cammino che conduce verso la mitica Insalatiera. Ricordiamo il format: ogni incontro prevede la disputa di due singolare e di un eventuale doppio di spareggio, chi vince due partite ha la meglio e passa il turno (o alza al cielo il trofeo).

L’Italia attende di conoscere quale sarà la propria avversaria nei quarti di finale, a cui è stata ammessa di diritto in qualità di Campione in carica e padrona di casa dell’evento. Gli azzurri hanno di fronte quattro opzioni: risultano particolarmente apprezzate le poco quotate Austria (capace comunque di eliminare il Belgio di Zizou Bergs nell’ultimo turno preliminare) e la Corea del Sud (reduce dal successo per 3-1 sull’India nella sfida di minor spicco dell’ultimo fine settimane), mentre sarebbe meglio evitare il Canada di Felix Auger-Aliassime (attuale numero 5 del mondo) o la Gran Bretagna, dotata di un doppio di spessore.

Le altre teste di serie saranno la Spagna (che potrebbe ritrovare Carlos Alcaraz, oltre che avere in favore Rafael Jodar), la Germania (trascinata da Alexander Zverev, vincitore di Roland Garros e US Open, nonché attuale numero 2 del mondo) e la solida Cechia. Anche loro affronteranno ai quarti di finale una tra Austria, Corea del Sud, Canada e Gran Bretagna. Il sorteggio determinerà se l’Italia sarà dalla parte della Germania o della Cechia, possibili avversarie in semifinale. La Spagna, invece, sarà sicuramente dall’altra parte del tabellone e si potrebbe incrociare solo in finale.

Di seguito il calendario dettagliato, il programma e l’orario del sorteggio della Coppa Davis 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su SuperTennis+.

CALENDARIO SORTEGGIO COPPA DAVIS 2026

Martedì 22 settembre

Ore 12.00 Sorteggio Finals Coppa Davis 2026

PROGRAMMA SORTEGGIO COPPA DAVIS: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: SuperTennis+.

POSSIBILI AVVERSARIE ITALIA QUARTI DI FINALE

Canada, Gran Bretagna, Austria, Corea del Sud.