Sollevamento pesi, Miserendino oro di strappo ai Giochi del Mediterraneo! Doppio bronzo per Ficco

Continuano ad arrivare medaglie dall’Arena di San Giorgio Jonico, impianto sportivo che ospita in questi giorni le prove di sollevamento pesi valide per i Giochi del Mediterraneo 2026. Dopo i metalli conquistati ieri da Celine Delia, Sergio Massidda e Martina Chiacchio nella giornata odierna infatti Giulia Miserendino ha ottenuto uno splendido oro nello strappo nella categoria -69 kg, mentre Cristiano Ficco un doppio bronzo nella -85 kg maschile.

Nello specifico l’azzurra ha trovato l’alzata determinante al primo tentativo, in cui ha eseguito un sollevamento da 100 kg, poi progredito a 102 kg nella seconda esecuzione salvo poi fallire la chance di 105 kg provata alla terza uscita. Si è dovuta accontentare della medaglia d’argento invece l’egiziana Roufia Fathi Taha Abdeltawwab, abile a totalizzare complessivamente 101 kg dopo una progressione partita da 93 kg e proseguita con 99 kg. 100 kg complessivi invece per l’albanese Enkileda Carja.

Diverso il tenore di Miserendino nello slancio dove, a seguito di un buon inizio marchiato con 120 kg, ha fallito per due volte consecutive la misura di 125 kg, fermandosi così al quinto posto. Prova complessivamente perfetta invece per la già citata egiziana Abdeltawwab, la quale ha firmato 129 kg dopo tre alzate valide, a tallonarla la greca Despoina Polaktsidou (128 kg) e la turca Nuray Gungor (124 kg).

L’Italia ha poi sorriso nell’ultima gara della giornata con Cristiano Ficco, bravissimo a guadagnare il bronzo di strappo nella -85 kg grazie alla misura di 155 kg alzata al secondo tentativo. Trionfo totale per l’egiziano Abdelrahman Mohamed Younes Elsayed, vincitore con 172 kg a distanza siderale dal libanese Mohammed Alsharif Omar Alzintani (167 kg). Le gerarchie sono state rispettate anche nel segmento di slancio, quindici lunghezze meno dell’egiziano, davanti a tutti con 205 kg, e undici in meno rispetto al libanese, il quale si è fermato a 201 kg. Domani, mercoledì 2 settembre, le competizioni di sollevamento si chiuderanno con le categorie 77 kg femminile, 95 kg maschile e 110 kg femminile.