Sollevamento pesi, Federazione commissariata: Buonfiglio alla guida fino alle prossime elezioni

La Federazione Italiana Pesistica è stata commissariata dalla Giunta Nazionale del CONI, al termine dell’odierna riunione d’urgenza, resasi necessaria a seguito delle dimissioni del presidente, Alberto Miglietta, e di sette consiglieri federali su dieci.

Data l’impossibilità di garantire il regolare funzionamento degli organi direttivi federali, la Giunta ha deliberato all’unanimità il commissariamento della Federazione, e per questo motivo è stato nominato quale commissario straordinario della Federazione Italiana Pesistica il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio.

Il numero 1 dello sport italiano dovrà assicurare la continuità amministrativa e gestionale della Federazione, garantendo al contempo il regolare svolgimento dell’attività sportiva e tecnica, e di accompagnare la Federazione verso la celebrazione dell’Assemblea elettiva, che si terrà domenica 6 dicembre.

A causare le dimissioni in blocco, era stata la mancata approvazione, da parte dell’Assemblea Straordinaria, delle proposte di modifica dello Statuto federale: al momento è ancora in vigore lo Statuto aggiornato con Delibera n. 108 del 21/04/2026 della Giunta Nazionale del CONI.