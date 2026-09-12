Solheim Cup 2026: prima giornata in parità tra Europa e USA

Si è disputata la prima giornata della Solheim Cup, la competizione femminile che ricalca in tutto e per tutto la Ryder Cup e che quest’anno ha luogo al Bernardus Golf di Cromvoirt, nel Brabante del Nord, Paesi Bassi. Capitane delle squadre per l’Europa Anna Nordqvist e per gli USA Angela Stanford. Punteggio di 4-4 dopo i foursome e i fourball del venerdì iniziale.

In particolare, l’Europa si è aggiudicata due dei foursome della mattina, con Leona Maguire (Irlanda)/Esther Henseleit (Germania) in grado di superare Andrea Lee/Lee Duncan per 2 up, mentre Linn Grant/Maja Stark (Svezia in entrambi i casi) si sono portate a casa un 3&2 contro Rose Zhang/Jennifer Kupcho.

Gli USA, invece, hanno vinto gli altri due confronti, con Alison Lee/Lauren Coughlin capaci di un 3&2 nei confronti di Nanna Koerstz Madsen (Danimarca)/Céline Boutier (Francia) e, infine, con Allisen Corpuz/Nelly Korda vittoriose per 4&3 su Charley Hull/Lottie Woad (Inghilterra).

Dopo il 2-2 della mattina, c’è il 2-2 anche nel pomeriggio. Da una parte, infatti, Mimi Rhodes (Inghilterra)/Nastasia Nadaud (Francia) prendono in mano il 2&1 su Allisen Corpuz/Auston Kim, dall’altra Megan Khang/Alison Lee mettono insieme un netto 5&3 nei confronti di Nanna Koerstz Madsen (Danimarca)/Celine Boutier (Francia). Finiscono pari, invece, gli altri due confronti, Charley Hull/Lottie Woad (Inghilterra)-Yealimi Noh/Angel Yin e Carlota Ciganda/Julia Lopez Ramirez (Spagna)-Nelly Korda/Lauren Coughlin.