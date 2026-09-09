Softball
Softball, le convocate dell’Italia per il raduno di Forli: azzurre insieme all’Under 22
Mentre il massimo campionato italiano di softball vede le migliori squadre del movimento battagliare per accedere alle finali scudetto, il comparto azzurro del “Batti & Corri” al femminile guarda avanti: verso il mese di ottobre.
Dal 2 al 4 del decimo mese dell’anno infatti, 24 atlete della nazionale italiana Elite e dell’Under 22 prenderanno parte a Forli a un raduno congiunto all’interno del quale si terranno test atletici, allenamenti e una partita “intrasquad” in programma il 3 ottobre.
Le giocatrici selezionate sono state divise in due gruppi, anche per andare poi a formare le squadre che si affronteranno sul diamante forlivese:
Gruppo 1
Chiara Albertin (Under 22 – Catcher/3B), Claudia Amato (Under 22 – Interna) – Silvia Aroldi (Under 22 – Lanciatrice), Livia Bernaldi (Under 22 – Interna) – Ilaria Cacciamani (Nazionale Elite – Pitcher/Esterna), Felicia Di Pancrazio (Nazionale Elite – Esterna), Emma Fagioli (Nazionale Elite – Interbase/Estera), Marta Gasparotto (Nazionale Elite – Catcher), Noemi Giacometti (Nazionale Elite – Esterna), Alexia Lacatena (Nazionale Elite – Pitcher), Alice Spiotta (Under 22 – 2B/Esterna), Laura Vigna (Nazionale Elite – Esterna).
Gruppo 2
Laura Bigatton (Nazionale Elite – Pitcher/Esterna), Elisa Cecchetti (Nazionale Elite – Utility), Sofia Fabbian (Nazionale Elite – Esterna), Sara De Luca (Nazionale Elite – 1B/Catcher), Giulia Koutsoyanopulos (Nazionale Elite – 1B/Esterna), Giulia Longhi (Nazionale Elite/3B), Delia Manera (Under 22 – Pitcher/Interbase), Alessandra Rotondo (Nazionale Elite – 2B), Chiara Rusconi (Nazionale Elite / Pitcher), Melany Sheldon (Nazionale Elite – Interbase), Christina Clara Toniolo (Nazionale Elite – Pitcher), Carlotta Maria Villa (Nazionale Under 22 – 1B/Esterna).
Lo staff tecnico sarà formato da Craig Montvidas (head coach Élite), Greta Cecchetti (pitching coach Elite), Elena Signorile (team executive Elite), Loredana Auletta (head coach Under 22), Sabrina Del Mastio (coach Under 22), Pablo Suarez (coach Under 22), Bruno Gasparotto (team executive Under 22), Andrea Orrasch (strength & conditioning) e Alessandro Muccino (strength & conditioning).