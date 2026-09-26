Softball: Forlì rimonta Bollate, la finale scudetto va a gara-5

Inatteso sabato in quel di Bollate. Sembrava tutto pronto per la festa, perché la Quick Mill era avanti 2-0 nella serie scudetto contro l’Italposa Forlì. Invece il verdetto del campo ribalta tutto sotto ogni punto di vista: si va sul 2-2, domani ci sarà gara-5 alle 11:00 per assegnare il titolo tricolore. Andiamo a vedere come sono andate le cose.

In gara-3 lanciano per Forlì Ilaria Cacciamani e per Bollate Laura Bigatton. Il primo squillo è di Bollate, con il doppio di Longhi nel secondo inning che manda a segno Polini: è l’1-0 casalingo. Nella quarta ripresa, però, c’è Moreland che va a siglare il fuoricampo che vale l’1-1 e mantiene tutto in equilibrio.

Forlì, poi, usa il quinto inning per mettere in piedi la situazione vincente: Gasparotto con il singolo da due punti, Lacatena con il singolo da uno, con le basi che vedono spesso figure umane sopra di esse. Il 4-1 forlivese non viene più recuperato: il solo singolo-punto di Bollate è firmato da Polini nella sesta ripresa, e così va a finire 4-2.

In gara-4, invece, lanciano Comar e Floyd da una parte, Simpson e Nicolini dall’altra. C’è tantissimo spettacolo: inizia bene Elisa Cecchetti, con il singolo che manda a segno Modrego per l’1-0 della Quick Mill. L’Italposa risponde nel terzo, in virtù di un altro solo homer di Moreland.

Nel quinto, invece, Forlì prende di nuovo il largo, e lo fa con cinque punti: sacrificio di Gasparotto da un punto, singolo di Lacatena da due e doppio anche questo da due di Carlotta Onofri. Nella sesta ripresa reazione rabbiosa di Bollate: da 6-1 a 6-5 con fuoricampo da due di Modrego e doppio da due di Slaba, ma Giacometti decide che si può fare di meglio nel settimo: home run da tre punti, 9-5 e neanche il solo homer di Manera evita gara-5.