Softball: Forlì batte Saronno in gara-5 e raggiunge la Quick Mill Bollate alle Finali scudetto

Si completa in modo definitivo il quadro delle Finali Scudetto valide per la Serie A1 2026 di softball. A raggiungere la Quick Mill Bollate è stata infatti Forlì che, nella giornata di oggi, ha battuto Saronno nella decisiva gara-5, imponendosi per 4-0 su Saronno.

Una partita cominciata in discesa per le romagnole, abili a marcare subito un punto nel primo inning affidandosi a Vigna, abile a raggiungere la seconda dopo un errore della difesa e correndo poi a casa nel singolo successivo di Gasparotto contro Avery. Complice una prestazione di rilievo da parte di Cacciamani, la MFK fatica ad inquadrare il gioco, rimanendo a zero.

Dopo tre turni terminati senza nulla di concreto, la Italposa sale in cattedra al quinto, mettendo a referto ben tre sigilli, maturati grazie a due errori difensivi da parte di Saronno e, in ultimo, dal singolo di Veronica Onofri che porta il punteggio sul definitivo 4-0.

La serie finale tra Bollate e Forlì, la seconda consecutiva dopo quella vista lo scorso anno, comincerà ufficialmente sabato 19 settembre. Visto quanto offerto dalle due squadre nel corso di questa Regular Season e anche nei play-off, è più che lecito aspettarsi un grande, se non grandissimo, spettacolo.