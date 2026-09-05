Softball, equilibrio totale nelle semifinali Scudetto. Entrambe le serie sull’1-1

Si aprono nel segno del più completo equilibrio le semifinali valide per la Serie A1 2026 di softball. In occasione infatti delle prime due partite entrambe le serie vantano un parziale di 1-1, dunque con tutte e quattro le squadre coinvolte che hanno trovato una vittoria nella giornata odierna.

La Quick Mill Bollate infatti in gara-1 ha sconfitto Pianoro per 5-1, salvo poi subire il cameback da parte delle Mia Office Blu Girls, brave a riportare l’ordine imponendosi con il risultato di 2-0. Emozioni e capovolgimenti di fronte anche tra Saronno e Forlì: le romagnole nello specifico hanno avuto la meglio nella prima disputa, caratterizzata da un trionfo per 7-6. La MFK ha invece vinto gara-2, trovando sei punti contro i tre delle avversarie.

Ricordiamo che le gare-3 e gare-4 andranno in scena la prossima settimana, ovvero il 12 settembre, mentre ventiquattro ore dopo sono previste le eventuali altre sfide che decreteranno chi approderà all’ultimo atto.