Softball, definite le otto qualificate alle Finals dei Mondiali: niente wild card per l’Italia

Con la conclusione della Pool C e l’assegnazione delle due wild card si è completato il quadro delle partecipanti alle Finals della Coppa del Mondo di softball 2027, evento che metterà in palio un pass olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028. Purtroppo l’Italia non prenderà parte all’ultimo atto della rassegna iridata, avendo visto sfumare la qualificazione diretta lo scorso giugno e non avendo ricevuto una wild card.

Le azzurre avevano sfiorato l’impresa nella Pool A di Praga, battendo l’Australia ai playoff ma perdendo di misura lo spareggio decisivo con Cina Taipei e rimanendo a quel punto in attesa di un eventuale ripescaggio. La WBSC ha ufficializzato però di aver conferito le due wild card per la Final Eight del Mondiale all’Australia (Paese ospitante) e alla Cina, terza classificata nella Pool C di Oklahoma City.

Parteciperanno dunque alla fase finale della Coppa del Mondo (in programma dal 5 all’11 aprile 2027 a Redcliffe) le seguenti squadre: Stati Uniti, Messico, Canada, Giappone, Porto Rico, Cina Taipei e le wild card Australia e Cina. Nulla è perduto comunque per l’Italia in ottica qualificazione a cinque cerchi, avendo a disposizione nel 2027 un preolimpico su scala continentale (in cui ci sarà anche una nazionale africana) ed eventualmente, se dovesse arrivare seconda o terza, un’ultima chance non prima di marzo 2028 nel preolimpico globale che assegnerà l’ultimo ticket per Los Angeles 2028.