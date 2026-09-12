Softball: Bollate raggiunge le Finali scudetto! Gara-5 per Forlì e Saronno

Arriva un importante responso dalla Serie A1 2026 di softball, massimo Campionato italiano giunto alla fase delle semifinali scudetto. Dopo una gara-3 e una gara-4 completamente dominate, la Quick Mill Bollate ha infatti staccato ufficialmente il pass per l’ultimo atto, dove se la vedrà con una tra Saronno e Forlì, ancora in parità.

La compagine lombarda non ha lasciato scampo all’attacco delle Mia Office Blue Girls Pianoro, rimaste a secco di punti nel corso delle due dispute, terminate rispettivamente 0-7 (in cinque end) e 0-4, sintomo di una superiorità schiacciante.

Sarà invece la “bella” a decretare la seconda finalista. In apertura di giornata al termine di una prima disputa molto combattuta Forlì si era imposta con il risultato di 2-6, sfruttando in particolare un big inning da cinque punti marcati al quinto end. Spalle al muro però la MFK Saronno ha ripristinato gli equilibri, vincendo per 6-4.

Gara-5 tra Saronno e Forlì si giocherà domani, domenica 13 settembre, a partire dalle ore 11:00.