Softball: Bollate espugna due volte Forlì e va sul 2-0 in finale scudetto

Subito 2-0 in finale scudetto per la Quick Mill Bollate nei confronti dell’Italposa Forlì. Questo il responso delle prime due gare giocate al Buscherini, con la possibilità dunque per le lombarde di arrivare a giocarsi il match point in casa la settimana prossima, tra sette giorni, dopo una giornata davvero da ricordare.

In gara-1 le cose si accendono fin da subito, con le basi che si riempiono e Lacatena che, in questo modo, pur uscendo di scena subito consente a Moreland di andare a segno per regalare subito a Forlì l’1-0. Non c’è però molto tempo per gioire, però, perché arriva il colpo di mano di una delle fuoriclasse del campionato, Uxua Modrego, la quale spedisce lunghissimo il solo homer della parità nel terzo inning.

Il momento decisivo arriva nella sesta ripresa, con Silvia Torre che, avendo già in base Modrego ed Elisa Cecchetti, tira fuori il tocco d’arte: un triplo da due punti che gira totalmente l’inerzia a favore della Quick Mill, ora avanti 3-1. Nell’ultimo attacco forlivese c’è il fuoricampo di Cacciamani senza altre sulle basi, poi ci sono Vigna e Gasparotto che riescono ad andare sulle basi, ma Bigatton non consente altro: 3-2.

Più netta gara-2, con Slaba che stavolta è la prima a realizzare un singolo-punto per merito del fatto di avere già Modrego in posizione punto (e anche Elisa Cecchetti in prima base). Nella parte bassa dello stesso primo inning Gasparotto, con una volata di sacrificio, porta Moreland a siglare l’1-1, ma subito dopo arriva il fuoricampo di Longhi che, da sola, porta Bollate sul 2-1. L’attacco forlivese non riesce mai a trovare altri punti contro Simpson, mentre ne arrivano invece altri due nel quinto inning per la Quick Mill che, dunque, chiude anche questa partita con la vittoria per 4-1.