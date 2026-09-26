Sofia Goggia torna a parlare. E si affida ad una massima latina

Si è finalmente diradato il mistero che sembrava aver avvolto l’improvvisa partenza di Sofia Goggia dall’Argentina, nazione in cui l’azzurra stava lavorando intensamente nella fase di preparazione in vista dell’imminente inizio della nuova stagione agonistica.

La campionessa olimpica ha affidato il suo pensiero a un post pubblicato sui propri canali social e intitolato “Ushuaia 2026, trasferta breve, intensa e non semplice” per rompere il silenzio. L’atleta bergamasca ha dovuto fare i conti con due infezioni virali che l’hanno debilitata fisicamente.

Goggia ha espresso il suo dispiacere per aver interrotto la preparazione e ringraziato i dottori: “Sono molto dispiaciuta di essere stata costretta a tornare prima e aver rinunciato a parte della preparazione, anche se sono molto contenta di come sia andata la prima settimana sugli sci. Ringrazio di cuore i medici del Gruppo San Donato e tutti gli specialisti per il prezioso supporto che mi è stato dato da quando sono tornata”.

Il percorso verso la completa guarigione e la massima latina per concludere la sua analisi: “Ora che la verità è venuta a galla e abbiamo individuato il problema (ho avuto due infezioni virali che mi hanno procurato sintomatologie particolari), possiamo procedere alla risoluzione ma per farlo bisogna munirsi di tanta pazienza, un po’ come sempre. Sono sì in miglioramento – conclude Goggia – ma attualmente anche parecchio debilitata. A presto.. nec recisa recedit”.