Sofia Goggia accusa dei malori. Rientro anticipato dall’Argentina

Sofia Goggia si trovava a Ushuaia (Argentina) dallo scorso 23 agosto per sfruttare la neve invernale dell’Emisfero Australe e svolgere l’intenso lavoro di preparazione in vista della prossima stagione agonistica, che si aprirà come da tradizione a fine ottobre con il gigante di Soelden, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino.

La fuoriclasse bergamasca era impegnata da ormai tre settimane nei fondamentali test estivi, ma la sua trasferta in terra sudamericana si è conclusa in anticipo. La 33enne ha accusato dei malori, la cui natura non è stata precisata nel comunicato diffuso dalla Fisi: l’auspicio è che non si tratti di una criticità di grande rilevanza..

La detentrice della Sfera di Cristallo di superG e bronzo olimpico di discesa libera a Milano Cortina 2026 ha deciso di rientrare in Italia, in pieno accordo con la Commissione Medica federale. Nei prossimi giorni, una volta atterrata nel Bel Paese, la sciatrice si sottoporrà a tutti gli accertamenti del caso.