Snowboard, Benjamin Karl ci ripensa. La sua carriera continua e sfiderà nuovamente gli azzurri

Benjamin Karl, vincitore di due medaglie d’oro olimpiche nel PGS di snowboard, gareggerà anche nella stagione 2026-27. L’austriaco, 41 anni da compiere a ottobre, martedì 1 settembre ha comunicato la decisione di prolungare la propria carriera sulla tavola, dopo averne annunciato la fine nel mese di marzo, a poche settimane di distanza dal successo di Milano Cortina 2026.

Il blasonato rider di Wilhelmsburg, reduce dalla trionfale difesa del titolo olimpico, aveva palesato l’ipotesi di dedicarsi al ciclocross, sua grande passione. Cionondimeno, trascorsi poco meno di sei mesi, questa possibilità è stata definitivamente accantonata. “Durante l’estate sono successe delle cose che non potevo prevedere” ha spiegato in un video pubblicato sui social network aggiungendo di “essermi reso conto di essere uno snowboarder professionista che adora andare in bicicletta e non un ciclista professionista”.

Entusiasta la federazione austriaca. “Sicuramente è positivo che un atleta del suo calibro, qualcuno sempre capace di vincere, abbia deciso di restare con noi in vista della prossima stagione di Coppa del Mondo e dei Mondiali di Montafon” ha detto Christian Galler, il direttore sportivo del comparto snowboard alpino e cross della Ösv. I Mondiali di Montafon 2027 sono, infatti, in principale obiettivo dell’atleta, come dichiarato da lui stesso.

Dunque Karl sarà ancora della partita e sarà uno dei principali avversari della fortissima squadra italiana. L’età non è certo un problema. L’austriaco, come detto, festeggerà 41 anni a ottobre. Considerando come Roland Fischnaller ne abbia quasi 46 e Aaron March ne abbia 40 è evidente come questa disciplina consenta di essere competitivi anche ben oltre la fatidica soglia degli “anta”.

Per il rider della Niederösterreich l’obiettivo sarà la conquista della sesta medaglia d’oro iridata. Le cinque precedenti sono arrivate in Corea del Sud (PGS a Sungwoo 2009), in Spagna (doppietta PSL e PGS a La Molina 2011), in Canada (PGS a Stoneham 2013) e Slovenia (PSL a Rogla 2021). I due ori olimpici nel PGS si sono concretizzati fra Cina (Zhangjiakou 2022) e Italia (Livigno 2026). Trionfi pesanti conquistati in tre diversi continenti, ma quello sulle nevi di casa manca ancora alla sua carriera. Conseguirlo a Montafon sarebbe la proverbiale ciliegina sulla torta.