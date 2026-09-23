Skeleton, Jacqueline Pfeifer Lölling si ritira. La vincitrice di 3 Coppe del Mondo diventerà una poliziotta

Ritiro pesantissimo nello skeleton femminile. Nei giorni scorsi la tedesca Jacqueline Pfeifer (Lölling da nubile) ha annunciato la conclusione della propria carriera a soli 31 anni. Si tratta del secondo addio di rilievo nella disciplina dopo quello della belga Kim Meylemans, che aveva preso la stessa decisione già in primavera.

“Jacka”, come è soprannominata Pfeifer, ha spiegato tramite i propri profili social network di ritenere questo “il momento perfetto per smettere. Non penso di avere la motivazione di proseguire per quattro anni e arrivare ai Giochi olimpici del 2030. Ecco perché preferisco dire basta ora e chiudere la mia esperienza agonistica. Cosa farò? Resterò nella Polizia Federale e comincerà una nuova carriera, seppur in un ruolo ancora da definire”.

Pfeifer-Lölling è una delle poche atlete ad aver vinto tre volte la Coppa del Mondo e l’ultima a esserci riuscita per due stagioni consecutive (i suoi successi nella classifica generale sono datati 2016-17, 2017-18 e 2019-20), ha conquistato anche la medaglia d’oro iridata nel 2017. Argento olimpico nel 2018, i suoi risultati hanno cominciato a declinare dal 2021, sino a escluderla dal massimo circuito.

Cionondimeno, lo scorso anno ha saputo risalire a un livello di eccellenza assoluta, essendo stata capace di tornare a vincere gare del massimo circuito dopo quasi un lustro. Inoltre, si è fregiata della medaglia di bronzo ai Giochi di Milano Cortina 2026. Proprio l’oro olimpico è l’unico trionfo assente dalla sua bacheca. Teoricamente, le 35 primavere che avrà nel 2030 non sarebbero state troppe per provarci, ma senza la motivazione per arrivarci, sarebbe stato controproducente trascinarsi senza prospettive concrete.

Pertanto lo skeleton femminile perde due protagoniste assolute, come detto l’addio di “Jacka” Pfeifer-Lölling si aggiunge a quello di Kim Meylemans, detentrice della Coppa del Mondo e decisasi a lasciare le scene proprio nel momento del proprio apogeo agonistico.