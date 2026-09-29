Skateboard, i convocati dell’Italia per i Mondiali di park e street

Ad Asuncion, in Paraguay, si disputeranno i Mondiali 2026 di skateboard: il park sarà protagonista dal 3 al 10 ottobre, mentre lo street si terrà dall’11 al 18. La rassegna iridata, oltre alle medaglie, assegnerà anche punti importanti per il ranking olimpico.

Per il park sono stati convocati Alessandro Mazzara, Alex Sorgente, Guglielmo Marin, Ivan Federico, Rafael Tomè, Mattia Murroni e Greta Samaritani, mentre per lo street sono stati selezionati Agustin Aquila, Andrea Lembo, Gaia Urbinati ed Irene Panzavolta.

Il CT dell’Italia del park, Daniele Galli, sottolinea: “Dopo un buon inizio a Ostia voliamo in Paraguay con fiducia, entusiasmo e tanta voglia di crescere, di conquistare punti preziosi e di proseguire un percorso olimpico ricco di sogni e soddisfazioni“.

Il commissario tecnico degli azzurri dello street, Mattia Restante, dichiara al sito del CONI: “I ragazzi sono pronti e motivati. Sono contento di vedere Agustin Aquila tornare a gareggiare dopo l’infortunio e non vedo l’ora di vederlo in azione“.