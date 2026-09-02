Skateboard, Gaia Urbinati e Irene Panzavolta sul podio ai Giochi del Mediterraneo

L’Italia ha conquistato due medaglie nello skateboard ai Giochi del Mediterraneo 2026, la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. I due allori sono arrivati dallo street femminile, dove Gaia Urbinati e Irene Panzavolta si sono messe al collo rispettivamente l’argento e il bronzo.

Urbinati ha ottenuto 65.21 di run e 86.11 di trick, per un punteggio complessivo di 151.32, con cui si è fermata a meno di cinque lunghezze dalla francese Lucie Schoonheere (156.21, 74.88 di run e 81.33 di trick). Sul terzo gradino del podio è salita Panzavolta (138.17, 61.26+76.91), a precedere l’altra transalpina Agathe Gillet (128.94) e la portoghese Matilde Oliveira (100.06).

Nello street maschile, invece, gli azzurri sono rimasti lontani dal podio: Alessandro Mudu quinto (144.13) e Andres Martin Gramaglia Fusconi settimo (64.57) nella gara dominata dal francese Joseph Garbaccio (170.31), davanti al connazionale Max Berguin (159.28) e allo spagnolo Josè Luis Cabarcos (157.68).