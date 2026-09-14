Sinner-Zverev, primo duello per il n.1 già a Pechino? La entry-list del torneo. Presenza dell’italiano ancora in dubbio

Jannik Sinner è ancora alle prese con il recupero dal problema al ginocchio destro che l’ha costretto a saltare l’intera tournée estiva nordamericana e di conseguenza gli US Open, ultimo Slam della stagione, ma ad oggi sembrerebbe confermata la sua partecipazione all’ATP 500 di Pechino 2026, che si terrà dal 30 settembre al 6 ottobre.

Il fuoriclasse azzurro non gioca un match ufficiale dalla finale di Wimbledon dello scorso 12 luglio vinta in quattro set contro Alexander Zverev, che ha poi sfruttato l’assenza di Sinner a New York e la sconfitta ai quarti del rientrante Carlos Alcaraz per trionfare sul cemento di Flushing Meadows e aggiudicarsi il secondo titolo Major della carriera (dopo il Roland Garros di tre mesi fa).

Il tedesco è balzato in vetta alla Race e si sta avvicinando alla prima posizione del ranking ATP occupata da Jannik, chiamato però ad un finale di stagione quasi perfetto (considerando le pesanti cambiali in arrivo) per conservare lo scettro di numero 1 al mondo fino al termine delle Finals di Torino. Sascha sarà presente nella capitale cinese, mentre l’effettiva partecipazione dell’altoatesino è ancora in dubbio.

ENTRY LIST ATP PECHINO 2026

Jannik Sinner ITA 1

Alexander Zverev GER 2

Felix Auger-Aliassime CAN 4

Novak Djokovic SRB 5

Flavio Cobolli ITA 6

Alex de Minaur AUS 7

Daniil Medvedev 8

Alexander Bublik KAZ 16

Jakub Mensik CZE 18

Andrey Rublev 24

Francisco Cerundolo ARG 25

Arthur Rinderknech FRA 29

Ignacio Buse PER 30

Cameron Norrie GBR 35

Nuno Borges POR 41

Thiago Agustin Tirante ARG 42

Jan-Lennard Struff GER 44

Juan Manuel Cerundolo ARG 45

Hubert Hurkacz POL 47

Mariano Navone ARG 49

Karen Khachanov 50

Tallon Griekspoor NED 56

Sebastian Baez ARG 51