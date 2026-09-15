Sinner-Zverev possibile finale a Pechino? Crocevia nella lotta per il n. 1 del mondo: cambiali e punti in palio

Jannik Sinner risulta iscritto al torneo ATP 500 di Pechino, che andrà in scena sul cemento della capitale cinese dal 30 settembre al 6 ottobre. Il fuoriclasse altoatesino non disputa un incontro ufficiale dallo scorso 12 luglio, quando vinse la finale di Wimbledon contro il tedesco Alexander Zverev e difese il titolo sui sacri prati londinesi, poi non ha più calcato il campo a causa di un infortunio e ha rinunciato anche agli US Open, l’ultimo Slam della stagione.

Sono passati più di due mesi dal trionfo sull’erba più prestigiosa del mondo e, teoricamente, il 25enne dovrebbe tornare in scena tra un paio di settimane in terra asiatica, ma la conferma arriverà verosimilmente soltanto a ridosso della competizione. In caso di effettiva partecipazione, il tennista italiano sarà testa di serie numero 1 del tabellone e sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, quando iniziò una grandiosa cavalcata autunnale.

Si preannuncia una sfida a distanza con Alexander Zverev, che sarebbe numero 2 del seeding e dunque i due rivali potrebbero incrociarsi soltanto in un’eventuale finale. Questo testa a testa sarà fondamentale in ottica ranking ATP, nell’intensa lotta per lo status di numero 1 del mondo a fine stagione.

Al momento Sinner guida la graduatoria con 11.500 punti e il teutonico insegue con 9.690 punti, ma l’azzurro dovrà onorare una cambiale da 500 punti e dunque potrà massimo mantenere il proprio riscontro, mentre Zverev deve difendere 100 punti (perse ai quarti contro Daniil Medvedev) e dunque potrebbe guadagnare anche fino a 400 punti.

Si tratterebbe di un crocevia importante nella lotta per il numero 1 a fine stagione. Ricordiamo che Zverev guida nella Race con 8.650 punti e un margine di 700 lunghezze su Sinner. Ricordiamo i punti in palio in un torneo ATP 500: 50 con gli ottavi, 100 con i quarti, 200 con la semifinale, 330 con la finale, 500 con la vittoria.