Sinner tallonato da Zverev per il n.1 del mondo: quanti punti può guadagnare a Pechino? La classifica turno per turno

Jannik Sinner vede seriamente minacciato il proprio status di numero 1 del mondo: attualmente svetta in testa al ranking ATP con 11.000 punti, ma non gioca dallo scorso 12 luglio (quando vinse Wimbledon), ha rinunciato anche al torneo ATP 500 di Pechino e rischia di essere sensibilmente avvicinato dal suo più immediato inseguitore. Il tedesco Alexander Zverev occupa la seconda piazza con 9.630 punti all’attivo e punta a farsi sotto al fuoriclasse altoatesino, per poi lanciare una vera e propria volata negli ultimi due mesi di stagione, a incominciare dal Masters 1000 di Shanghai.

Se Sinner sarà assente sul cemento della capitale cinese, ancora alle prese con un problema fisico al ginocchio, Zverev sarà impegnato nel torneo asiatico come testa di serie numero 1 del tabellone e ha la possibilità di raccogliere punti pesanti per insidiare la vetta della graduatoria internazionale, dove il nostro portacolori si è issato in seguito al trionfo conseguito al Masters 1000 di Montecarlo in primavera. Quale sarà la progressione del teutonico?

Debutto ai sedicesimi di finale contro il britannico Cameron Norrie, in caso di vittoria porterebbe a casa 50 punti. A seguire il match contro il vincente del confronto tra il cinese Shang e l’argentino Baez: in palio 100 punti. Attenzione al potenziale quarto di finale contro il serbo Novak Djokovic, atteso dal portoghese Nuno Borges e poi dal vincente di Cerundolo-Bu: l’approdo in semifinale garantirebbe 200 punti.

In semifinale sarebbe in rotta di collisione con il russo Daniil Medvedev o il ceco Jakub Mensik (favoriti in quello spicchio), con in palio 330 punti per l’accesso all’atto conclusivo. In finale potrebbe incrociare il canadese Felix Auger-Aliassime, Flavio Cobolli, l’australiano Alex de Minaur: se dovesse alzare al cielo il trofeo porterebbe a casa 500 punti e volerebbe a 10.130 punti, a 870 lunghezze di distacco da Sinner.

PROIEZIONE PUNTI ZVEREV A PECHINO

Con gli ottavi: 50 punti guadagnati, 9.680 punti in classifica.

Con i quarti: 100 punti guadagnati, 9.730 punti in classifica.

Con la semifinale: 200 punti guadagnati, 9.830 punti in classifica.

Con la finale: 330 punti guadagnati, 9.960 punti in classifica.

Con la vittoria: 500 punti guadagnati, 10.130 punti in classifica.