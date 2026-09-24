Sinner rientra a Pechino? Quando il sorteggio: gli avversari da evitare tra le non teste di serie

Jannik Sinner risulta iscritto al torneo ATP 500 di Pechino, che scatterà mercoledì 30 settembre sul cemento della capitale cinese. L’evento in terra asiatica sancirà davvero il rientro effettivo del numero 1 del mondo, ormai assente dai campi da due mesi e mezzo? Rivedremo all’opera il fuoriclasse altoatesino, che non gioca un incontro ufficiale dallo scorso 12 luglio, quando si impose a Wimbledon e difese il titolo sui sacri prati londinesi? Si attende la conferma da parte del 25enne, che si è allenato negli ultimi giorni e che potrebbe essere effettivamente protagonista nella competizione in cui è chiamato a onorare una cambiale da 500 punti.

Il sorteggio del tabellone principale si terrà martedì 29 settembre (ore 08.30 italiane), poi si inizierà a giocare il giorno dopo e si andrà avanti fino a martedì 6 ottobre, quando è previsto l’atto conclusivo che metterà in palio il trofeo. Jannik Sinner sarà testa di serie numero 1 del seeding e dovrebbe ingaggiare un duello a distanza con il tedesco Alexander Zverev, che verrà inserito nella parte bassa e dunque il confronto con il teutonico potrebbero palesarsi soltanto in finale, con un peso specifico importante nella lotta per chiudere la stagione da numero 1 del ranking ATP.

Le teste di serie possibili avversarie in semifinale potrebbero essere il canadese Felix Auger-Aliassime o il russo Daniil Medvedev, mentre ai quarti di finale potrebbe materializzarsi un derby con Flavio Cobolli (numero 5) oppure un durissimo incrocio con il serbo Novak Djokovic (7), oltre all’australiano Alex de Minaur (6) e al ceco Jakub Mensik (8).

Nei primi due turni, Jannik Sinner affronterà non teste di serie e le mine vaganti più temibili sono il kazako Alexander Bublik, l’argentino Francisco Cerundolo, i russi Andrey Rublev e Karen Khachanov, il francese Arthur Rinderknech, il britannico Cameron Norrie e il polacco Hubert Hurkacz.

CALENDARIO SORTEGGIO ATP 500 PECHINO 2026

Martedì 29 settembre

Ore 08.30 Sorteggio tabellone ATP 500 Pechino 2026

POSSIBILI AVVERSARI JANNIK SINNER

Teste di serie

Finale: vs Alexander Zverev

Semifinale: vs Felix Auger-Aliassime/Daniil Medvedev

Quarto di finale: vs Flavio Cobolli/Novak Djokovic/Alex de Minaur/Jakub Mensik

Ottavo di finale: vs non testa di serie, i più temibili sono Alexander Bublik/Francisco Cerundolo/Andrey Rublev/Karen Khachanov

Sedicesimo di finale: vs non testa di serie, i più temibili sono Alexander Bublik/Francisco Cerundolo/Andrey Rublev/Karen Khachanov